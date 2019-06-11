Україна – Люксембург: чому така невдала гра на фоні матчу проти Сербії

Збірна України зіграла два матчі відбору на Євро-2020 у Львові. І у двох матчах виграла. Після розгрому збірної Сербії, перемогу українці здобули і у матчі проти Люксембургу. Але цей матч виявився не таким впевненим, як попередній.

Все у матчі проти Люксембургу вирішив єдиний гол на початку зустрічі. Нападник Роман Яремчук забив вже у дебюті зустрічі.

Як це було: Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020

Яремчук забив єдиний гол у цьому матчі

Після цього, здавалося, українці продовжать забивати, як і у матчі проти Сербії. Але цього не сталося. А сама перемога була дуже важка. Люксембург мав декілька нагод зрівняти рахунок. І був ближче до забитого голу (особливо у другому таймі), аніж українці. За винятком моментів Степаненка та Зінченка, а також удару зі штрафного Маліновського, "синьо-жовті" мало що показали у цьому матчі. І тут є декілька причин.

Перша: українці зіграли тим самим складом, що й у грі проти Сербії. У старті вийшли ті ж футболісти, які розгромили суперників у п’ятницю, 7 червня. І не всі вони встигли відновитися до цього матчу. Але головний тренер Андрій Шевченко вирішив не змінювати переможний склад. Він був зіграний, а рівноцінної замінити цим гравцям не виявилося.

Опитування: Найкращий гравець збірної України у матчі проти Люксембургу

Збірна України зіграла два матчі за чотири дні одним і тим же складом

Друга: психологічний спад. Гра проти Сербії забрала чимало сил. Як фізичних, так і психологічних. Ейфорія після гри з Сербією призвела до того, що тримати такий же темп у грі проти Люксембургу не вдалося.

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На користь українців зіграв той факт, що вони забили швидкий гол. Якщо б у другому таймі рахунок був би нічийним, це негативно б могло тиснути на них, що призвело б до помилок.

"Арена Львів" знову була заповнена на матчі збірної

Третя: Люксембург не дав українцям того простору, який в них був у матчі проти Сербії. Гості дуже часто всією командою грали нижче лінії м’яча. І "синьо-жовті" не мали як просуватися вперед. Циганков та Коноплянка губилися під пресингом суперників, а Караваєв та Миколенко не мали простору для забігання. Центр поля був дуже насичений, і на одного гравця збірної України могло висуватися одразу два суперники.

Натомість люксембуржці доволі швидко виходили в контратаку. І не всі українці встигали повертатися на свої позиції. Родрігес та Вінсент Тілль неодноразово знаходили шпарини у захисті нашої команди.

Родрігес завдав чимало клопоту українцям

Це не той випадок, коли "гра забудеться, а результат залишиться". Тренерському штабу треба дуже детально розібрати цей матч. Українці не змогли зламати насичений захист суперника. Вони не змогли як слід перебудуватися по ходу матчу, щоб це принесло результат. А заміни не могли принести користь.

Але три очки у скарбничці збірної України. І шанс вийти на Євро-2020 з першого місця у групі.

Усі фото: Євгена Кравса спеціально для ZAXID.NET