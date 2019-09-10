Україна – Нігерія: команди оголосили стартові склади на гру

Збірна України зіграє товариський матч проти Нігерії. Головні тренери збірних оголосили стартові склади на матч. який відбудеться сьогодні о 21:30 на "Дніпро арена"

Головний тренер збірної України провів значну ротацію, в порівнянні з попереднім матчем проти Литви. Так, з перших хвилини вийдуть лише Микола Матвієнко, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко, які грали в старті у Литві.

До слова: Україна – Нігерія: де дивитися онлайн товариський матч

Стартовий склад збірної України: 23. Андрій Лунін, 2. Едуард Соболь, 22. Микола Матвієнко, 5. Микита Бурда, 21. Олександр Караваєв, 8. Руслан Маліновський, 17. Олександр Зінченко, 20. Віктор Коваленко, 15. Віктор Циганков, 7. Андрій Ярмоленко (к), 9 Жуніор Мораес.

Запасні: 1. Юрій Паньків, 2. Сергій Болбат, 4. Сергій Кривцов, 6. Володимир Шепелєв, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ігор Пластун, 14. Віталій Буяльський, 16. Віталій Миколенко, 18. Роман Яремчук, 19. Роман Безус.

Стартовий склад збірної Нігерії: 1. Ікечукву Езенва, 2. Олаулува Айна, 3. Жамілу Коллінс, 4. Андерсон Есіті, 5. Вільям Еконг, 6. Леон Балогун, 8. Огенекаро Етобо, 9. Джошуа Майя, 10. Жозеф Арібо, 11. Еммануель Денніс, 12. Семі Аджаї.

Запасні: 13. Самуель Чуквезе, 14. Калечі Іхеаначо, 15. Мозес Сімон, 16. Еміль Мадука Окойє, 17. Самуель Калу, 18. Александр Івобі, 19. Пол Онуачу, 20. Чідозьє Авазієм, 21. Віктор Осімхен, 22. Брайан Ідову, 23. Френсіс Узохо.

Варто нагадати, що на цей матч збірна України вийде у білій формі.