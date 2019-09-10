Україна – Нігерія: команди оголосили стартові склади на гру

439 Читать новость на русском
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / ФК "Динамо"

Збірна України зіграє товариський матч проти Нігерії. Головні тренери збірних оголосили стартові склади на матч. який відбудеться сьогодні о 21:30 на "Дніпро арена"

Головний тренер збірної України провів значну ротацію, в порівнянні з попереднім матчем проти Литви. Так, з перших хвилини вийдуть лише Микола Матвієнко, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко, які грали в старті у Литві.

До слова: Україна – Нігерія: де дивитися онлайн товариський матч

Стартовий склад збірної України: 23. Андрій Лунін, 2. Едуард Соболь, 22. Микола Матвієнко, 5. Микита Бурда, 21. Олександр Караваєв, 8. Руслан Маліновський, 17. Олександр Зінченко, 20. Віктор Коваленко, 15. Віктор Циганков, 7. Андрій Ярмоленко (к), 9 Жуніор Мораес.
Запасні: 1. Юрій Паньків, 2. Сергій Болбат, 4. Сергій Кривцов, 6. Володимир Шепелєв, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ігор Пластун, 14. Віталій Буяльський, 16. Віталій Миколенко, 18. Роман Яремчук, 19. Роман Безус.

Стартовий склад збірної Нігерії: 1. Ікечукву Езенва, 2. Олаулува Айна, 3. Жамілу Коллінс, 4. Андерсон Есіті, 5. Вільям Еконг, 6. Леон Балогун, 8. Огенекаро Етобо, 9. Джошуа Майя, 10. Жозеф Арібо, 11. Еммануель Денніс, 12. Семі Аджаї.
Запасні: 13. Самуель Чуквезе, 14. Калечі Іхеаначо, 15. Мозес Сімон, 16. Еміль Мадука Окойє, 17. Самуель Калу, 18. Александр Івобі, 19. Пол Онуачу, 20. Чідозьє Авазієм, 21. Віктор Осімхен, 22. Брайан Ідову, 23. Френсіс Узохо.

Варто нагадати, що на цей матч збірна України вийде у білій формі.

blog_ava
Перший пішов: у Раді на гарячому спіймали кнопкодава – відео
сьогодні
13167
Теги: Україна – Нігерія Спорт Футбол Збірна України з футболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
сьогодні 22:21 Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
4366
Нігерійські футболісти в Україні: тест
9 вересня 16:13 Нігерійські футболісти в Україні: тест
646
З чого розпочати: декілька порад, які стануть у пригоді початківцю в фітнес-залі
сьогодні 22:04 З чого розпочати: декілька порад, які стануть у пригоді початківцю в фітнес-залі
99
Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
7 вересня 23:54 Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
3437
Емоційний тренер європейської збірної шокував соцмережі своєю пресконференцією: відео
сьогодні 16:25 Емоційний тренер європейської збірної шокував соцмережі своєю пресконференцією: відео
729
Новини
Більше новин
Залиште відгук