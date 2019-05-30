Україна – Нігерія: нічия вивела українців у плей-офф ЧС з футболу U-20 з першого місця

Збірна України зіграла третій матч на чемпіонаті світу з футболу U-20. У четвер, 30 травня, українці зіграли внічию зі збірною Нігерії.

Україна – Нігерія 1:1

Голи: Сікан, 30 – Тіджані, 51 (пен)

Нереалізований пенальті: Тіджані, 45+1

Збірна України до матчу проти Нігерії підходила у статусі лідера групи – дві перемоги у двох матчах (над США та Катаром). Тож гарантувала собі вихід в плей-офф. Єдине питання – з якого місця. У випадку нічиї чи перемоги – з першого. Якщо б програла – все залежало б і від результату матчу США – Катар.

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Україні важливо було не програти Нігерії

Та українці першими вийшли вперед. Сікан вдало замкнув головою навіс з флангу від Кащука. Тут варто відзначити й помилку голкіпера суперників на виході – Оловале не зумів дотягнутися до м'яча, який його перелетів.

Данило Сікан забив гол головою

Та наприкінці першого тайму Нігерія отримала право на пенальті, після того, як Сафронов збив суперника у штрафному майданчику. Та Лунін вгадав, куди пробиватиме пенальті Тіджані та відбив цей удар.

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Та все з нігерійський нападник таки забив у цьому матчі. І зробив це з пенальті. На 50-ій хвилині під час однієї з атак м'яч зрикошетив у руку Попову. Спочатку арбітр продовжив гру, але потім вдався до допомоги системи VAR. Після численних переглядів він таки призначив пенальті, а українському захисникові показав жовту картку. Цього разу Тіджані пробив майже по центру, у той час як Лунін стрибнув у кут воріт.

Тіджані зумів забити лише з пенальті

До кінця матчу українці майже не мали нагод забити гол та вийти вперед. Нігерійці теж не змогли відзначитися. Відтак команди зіграли внічию. Вона вивела Україну в плей-офф з першого місця. Їх суперником стане одна зі збірних, яка посяде третє місце у групі B, E чи F. Нігерія ж посіла третє місце. Однак вийде з групи як одна з чотирьох кращих команд, які посіли третє місце у групах на ЧС.