Україна – Нігерія: як українці грали з африканськими збірними

Збірні Нігерії та України між собою не зустрічалися. Але взагалі з африканськими командами синьо-жовті зіграли шість поєдинків. Статистика свідчить на користь нашої збірної.

Три матчі проти африканців завершилися перемогами українців — із Нігером (2:1), Лівією (3:0) і Тунісом (1:0). Ще три поєдинки синьо-жовті звели внічию — із Лівією (1:1), Камеруном (0:0) і Марокко (0:0).

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В офіційних турнірах доля зводила синьо-жовтих з африканцями лише одного разу. На чемпіонаті світу 2006 року підопічні Олега Блохіна здолали Туніс. Цікаво, що автором єдиного голу (з пенальті) став нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що товариський матч на стадіоні "Дніпро арена" між збірними України та Нігерії відбудеться сьогодні, 10 вересня. Початок – о 21.30. Онлайн-трансляція, відео голів та огляд – на сайті Спорт24.

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