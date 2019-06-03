Україна – Панама: онлайн-трансляція чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу U-20

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Україна U 20 – Панама U 20 - онлайн трансляція - 1/8 чемпіонату світу з футболу
Україна – Панама: онлайн-трансляція чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу U-20 / fifa.com

Збірна України з футболу U-20 зіграє в 1/8 фіналу на чемпіонаті світу з футболу у понеділок, 3 червня. Суперниками українців буде збірна Панами. Онлайн-трансляція поєдинку – на сайті Спорт24.

Як для збірної України, так і для Панами, це вирішальний матч, оскільки тільки одна команда пройде до чвертьфіналу. Там на переможця пари Україна – Панама чекає Колумбія.

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Початок матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20 Україна – Панама, о 18:30.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Панама на чемпіонаті світу U-20

 

 

У своїй групі E Панама посіла третє місце, оскільки виграла тільки один матч. Ще одну гру панамці звели до нічиєї й набрала чотири очки. Завдяки хорошій статистиці Панамі вдалося пройти до 1/8 фіналу з третього місця.

Збірна України перемогла збірні США та Катару, а також розділила очки з Нігерією. Таким чином, "синьо-жовті" виграли свою групу і є фаворитами у цьому протистоянні.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
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