Україна – Панама: прогноз букмекерів на матч U-20

Збірна України U-20 зіграє проти однолітків з Панами в 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому матчі.

Прогноз MarathonBet

Збірна України U-20 зіграє проти однолітків з Панами в 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому матчі.

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Побороти прокляття 1/8 фіналу. Юнацька збірна України вчетверте пробилася у плей-оф чемпіонату світу, де зустрінеться із однолітками з Панами. В усіх попередніх випадках жовто-сині зупинялися на цій стадії. Однак тепер мають реальний шанс вийти у чвертьфінал.



Прогноз букмекерів

Так, коефіцієнт на перемогу України – 1,615.

У той час, як на тріумф панамців – аж 5,95.

Нічия – 3,82.

Найімовірніший рахунок, з яким українці відсвяткують вікторію – 1:0.

Коефіцієнт на такий підсумок – 6,05.

Чи вдасться збірній України U-20 вперше в історії вийти в чвертьфінал чемпіонату світу, дізнаємося 3 червня. Матч проти Панами розпочнеться о 18:30.

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