Україна – Португалія: пряме включення зі стадіону

Лічені хвилини залишилися до моменту, коли Ентоні Тейлор дасть стартовий свисток у матчі Україна – Португалія у Києві. Наразі на стадіоні відбувається шоу-програма.

Починаючи з 20:00 на вболівальників чекав сюрприз – шоу-програма за участі гурту "Ляпіс-98".

Читайте також: Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020

Також найактивніші вболівальники отримають призи та подарунки від Української асоціації футболу та ведучого — Артема Гагаріна.

Україна – Португалія: онлайн-трансляція зі стадіону

Також в УАФ обіцяють здивувати вболівальників яскравим звучанням Гімну України. Його виконає Національний хор ім. Григорія Верьовки у складі 125-и осіб.

На НСК "Олімпійський" очікується 67 800 українських уболівальників (у продаж надійшло 68 000 квитків). Близько 200 фанатів приїдуть з Португалії.

Матч Україна – Португалія відбудеться сьогодні на стадіоні НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 21:45.

Огляд матчу Україна – Португалія читайте на сайті Спорт24.