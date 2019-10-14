Україна – Португалія: пряме включення зі стадіону

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НСК "Олімпійський"
НСК "Олімпійський" / ffu.ua

Лічені хвилини залишилися до моменту, коли Ентоні Тейлор дасть стартовий свисток у матчі Україна – Португалія у Києві. Наразі на стадіоні відбувається шоу-програма.

Починаючи з 20:00 на вболівальників чекав сюрприз – шоу-програма за участі гурту "Ляпіс-98".

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Також найактивніші вболівальники отримають призи та подарунки від Української асоціації футболу та ведучого — Артема Гагаріна.

Україна – Португалія: онлайн-трансляція зі стадіону

Також в УАФ обіцяють здивувати вболівальників яскравим звучанням Гімну України. Його виконає Національний хор ім. Григорія Верьовки у складі 125-и осіб.

На НСК "Олімпійський" очікується 67 800 українських уболівальників (у продаж надійшло 68 000 квитків). Близько 200 фанатів приїдуть з Португалії.

Матч Україна – Португалія відбудеться сьогодні на стадіоні НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 21:45.

Огляд матчу Україна – Португалія читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Україна – Португалія Євро-2020
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