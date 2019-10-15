Україна – Португалія: як українські гравці святкували перемогу – відео і фото з роздягальні

Збірна України у важкому матчі в Києві перемогла чемпіонів Європи збірну Португалії з рахунком 2:1. Історична перемога подарувала команді Андрія Шевченка пряму путівку на Євро-2020.

Гравці та тренери національної дружини одразу ж після матчів не скупилися на фото після переможного матчу. У соцмережі навіть потрапили відверті фото зі святкування у роздягальні.

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Одразу ж після фінального свистка "синьо-жовті" залишилися на стадіоні, де разом з вболівальниками вигукували фанатські кричалки.

Святкування у чаші "Олімпійського" після історичної перемоги: дивіться відео

Як гравці збірної України святкували перемогу: дивіться фото