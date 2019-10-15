Україна – Португалія: Зеленський емоційно привітав "синьо-жовтих" з перемогою

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Зеленський емоційно привітав збірну України з перемогою проти Португалії
Зеленський емоційно привітав збірну України з перемогою проти Португалії / Колаж 24 каналу

Збірна України у меншості перемогла збірну Португалії з рахунком 2:1, чим виборола пряму путівку на Євро-2020. Президент України Володимир Зеленський одразу ж після матчу емоційно привітав національну дружину з важливою перемогою проти сильного суперника.

У своєму фейсбуці президент наголосив, що історична перемога подарувала українській збірній достроковий вихід на майбутній Чемпіонат Європи та перше місце у своїй відбірковій групі.

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Наші хлопці продемонстрували справжній характер та волю до перемоги, навіть залишившись у меншості та пропустивши з пенальті! Здолавши чинного чемпіона Європи Португалію, ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України в цей святковий день,
– заявив Володимир Зеленський.

Резюмуючи, президент України побажав національній дружині ще більше яскравих перемог.

Так само за видовищний матч та впевнену перемогу національній збірній подякува Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він нагадав підопічним Шевченка, що Україна пишається ними.

 

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Футбол Україна – Португалія Євро-2020 Новини Спорту Володимир Зеленський Олексій Гончарук
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