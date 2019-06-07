Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації Євро-2020

Збірна України третій матч у відборі на Євро-2020 зіграє проти збірної Сербії. Саме серби є головним конкурентами за одну з путівок на Чемпіонат Європи. Як і збірна Португалії. Все найважливіше, що слід знати про цей матч – в анонсі від Спорт24.

Україна – Сербія: головне

Що: матч кваліфікації Чемпіонату Європи з футболу 2020

Де: Львів, "Арена Львів"

Коли: п'ятниця, 7 червня, 21:45

Трансляція: телеканали "Україна" та "Футбол 1", відеосервіс Oll.tv, текстова трансляція на Спорт24.

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Чому важливий цей матч

Від результатів зустрічей з Сербією і Люксембургом цілком може залежати доля путівки на чемпіонат Європи. Поки що підопічні Андрія Шевченка лідирують в групі, але відрив від переслідувачів не такий солідний, щоб відчувати себе в безпеці, адже попереду ще багато ігор з прямими конкурентами.

Попри невдалий старт чинних чемпіонів – португальців, їх все ще вважають не тільки основними претендентами на вихід з групи, але і на перше місце у кваліфікації. Друге місце, на думку аналітиків, розіграють Україна і Сербія. І визначальним у цій боротьбі має стати результат протистояння цих команд.

Україна проти Сербії

Примітно, що за багатьма показниками збірні виглядають рівними суперниками. У рейтингу ФІФА Україна займає 27 місце, серби – 29-е. Шанси команд на перемогу, Parimatch оцінює в 35% для нашої збірної та 33% – для гостей, 32% віддається на нічию. У збірної України відмінна статистика матчів з сербами, яких ми обігравали три рази із загальною різницею м'ячів 5:0.

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Деякі побоювання викликає нинішній склад команди суперника, який, за оцінками transfermarkt, варто більш, ніж у два рази дорожче команди Шевченко. Серби традиційно представляють клуби ТОП-чемпіонатів Європи та мають досвід участі в матчах найвищого рівня.

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Втім, кілька козирів є й в Андрія Шевченка: новоспечений чемпіон Англії Олександр Зінченко та один з кращих гравців чемпіонату Бельгії – Руслан Маліновський. Під питанням участь в матчі Марлоса, який продовжує відновлюватися після травми. Рішення по ньому тренерський штаб прийме напередодні гри. А ось Андрія Ярмоленка в складі команди, на жаль, точно не буде: він тільки почав набирати форму і ще не готовий до виходу на поле. Як заявив Андрій Шевченко, Ярмоленко буде супроводжувати збірну в якості групи підтримки.

Фартовий стадіон

Також на нашому боці будуть рідні стіни. І не просто рідні, а фартові: Україна провела у Львові вже 14 матчів (12 перемог і 2 нічиї) з різницею м'ячів 35:8. Безпосередньо на "Арені Львів" було шість перемог і дві нічиї, різниця м'ячів 21:3.