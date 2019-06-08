Україна – Сербія: Маркевич проаналізував перемогу "синьо-жовтих"

Збірна України впевнено перемогла збірну Сербії у відборі на Чемпіонат Європи 2020. Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич проаналізував цей матч у рамках Експерт-клубу.

Варто зазначити, що саме Мирону Маркевичу належить ідея провести два матчі збірної України на "Арені Львів". При цьому що було побоювання, що газон на стадіоні може бути не готовий до гри. Адже його лише в березні перестелили. Але він витримав навантаження.

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"Вважаю, що це була найкраща гра. Очікували перемоги, але не могли спрогнозувати такий рахунок", – заявив Мирон Маркевич.

Він також розповів, що національній збірній дав поштовх вихід юнацької команди у півфінал чемпіонату світу з футболу.

Відчувалося, що футболісти сконцентровані. Тренери вгадали з підготовкою. Був хороший темп, інтенсивність гри. Вся команда зіграла на хорошому рівні. Правильний вихід з оборони в атаку, контроль м’яча, пас на третього. Все це поставило в тупик збірну Сербії,

– розповів Мирон Маркевич.

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Окремо він відзначив і півзахист та напад збірної України.

"Вчасно забив Циганков, радий за Коноплянку. Він пішов в одну команду, другу, де тренери не розгледіли його можливостей. Яремчук добре зіграв. Забив гол. Багато боровся з захисниками. Проявив себе з найкращого боку. Вся середина поля "перекусила" Сербію", – відзначив Маркевич.

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Також тренер поділився думкою, що головний наставник збірної України не буде вдаватися до ротації перед матчем з Люксембургом. За його словами, команда зараз є зіграна, і їй не потрібно вносити зміни.

Нагадаємо, матч Україна – Люксембург відбудеться у понеділок, 10 червня, на "Арені Львів". Початок матчу о 21:45.