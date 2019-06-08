Україна – Сербія: неймовірні фото з матчу

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Україна – Сербія: неймовірні фото з матчу
/ Фото Євгена Кравса

Збірна України розгромила Сербію на "Арені Львів". Матч викликав чимало емоцій, як у футболістів, так і вболівальників на трибунах.

Як це було: Збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020

"Арена Львів" була заповнена вщент – майже 35 тисяч глядачів. І всі вони побачили, як українці забили п'ять голів у ворота збірної Сербії.

Варто зазначити, що на матчі були присутні і Андрій Ярмоленко та Марлос, які не потрапили до заявки на гру. Ярмоленко залюбки фотографувався з фанатами.

Були на грі й персональні вболівальники сербських футболістів. Хоча офіційно сербських фанатів на матчі не було.

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Фото Євгена Кравса спеціально для ZAXID.NET

Опитування: Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
Джерело: 24 канал
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