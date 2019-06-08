Україна – Сербія: враження після матчу

Збірна України зробила те, що не всі від неї очікували. Вона не просто перемогла збірну Сербії у Львові. Але й зробила це доволі ефектно, не залишивши супернику жодного шансу.

Еталон

Якщо б мене попросили описати перемогу збірної України над Сербією одним словом, я б використав "еталон". Так, гра була феєричною, перемога приголомшливою та епічною, голи видовищними. І ще чимало епітетів, яким рясніли заголовки ЗМІ та повідомлення у соцмережах. Але Україна показала саме еталону гру. І ось чому.

Як це було: Збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020

Шевченко добре вивчив суперника. І зумів перебудувати гру команди уже під час поєдинку. Це сам наставник збірної України визнав після матчу.

На відміну від матчу проти Португалії та невиразної гри проти Люксембургу (у першому матчі), в грі українців бачився задум та напрацювання. Команда не просто бігла вперед, куди захисники чимдуж вибивали м'яч. Перший гол Циганкова, гол Яремчука – кожен гравець розумів свою роль та полі та перебував потрібному місці та в потрібний час.

Високий пресинг, відбір м'яч на чужій половині поля, активне підключення флангових захисників та гра через центр – серби виявилися не готовими до такого.

Опитування: Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії

Атмосфера стадіону

Окремо варто відзначити вболівальників на трибунах. Хоча їх простими глядачами ніяк не назвеш. Вони були активними учасниками подій. Про те, як 35 тисяч людей вболівають на гру, можу зрозуміти лише ті, хто це відчув на власній шкірі. І про власну шкіру тут не метафора – децибели підтримки справді відчуваєш на шкірі, як вібрує повітря навколо.

Вболівальники зробили все, щоб свято вдалося. Адже квитки на цей матч не можна було дістати ще за місяць до гри. Це був перший домашній матч збірної у 2019 році.

Саме вболівальникам дякував Шевченко першим після матчу. Саме до фанатів пішли гравці збірної, разом проскандувавши "Україна!". Це було потужно. Як і "Молодці!" та "Шевченко!" під час матчу, та гімн України єдиним потужним 35-тисячним голосом. Такі моменти (як і сама гра) запам'ятовуються, і згодом переказуються наступним поколінням.

Ні натуралізації

Але вболівальники не були вболівальниками, якби не сказали свого слова. Вони розтягнули величезний банер "Ні натуралізації!". Він не вперше з'являється на матчах збірної.

Та у грі проти Сербії був одним момент, який варто відзначити – на полі не було жодного натуралізованого українця. Мораес травмувався, а Марлос ще не відновився від травми. Але їх відсутність не зашкодила українцям показати феноменальну гру. Тож може вся справа не у бразильцях з українським паспортом?

Хоча навіть в Українській асоціації футболу (екс-ФФУ) у це не дуже вірять. "Чудові дії динамівця, який відмінно замінив у стартовому складі збірної Марлоса, що не встиг набрати необхідні кондиції". Саме такими словами вони описали два голи Циганкова у ворота Сербії. Але питання: для чого нам Марлос, якщо є свій Циганков? Так, у матчах за збірну на перше місце виходить національний принцип (на те вона і національна збірна України), а не професійні здібності. Це не клубний футбол. Але хіба Циганков показує гірший рівень гри, щоб вважати, що саме він має бути у запасі? А чому тоді б не згадати Ярмоленка, адже Віктор вийшов саме на його фланзі?

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І щоб зрозуміти наскільки це важливо, варто подивитися за реакцією Яремчука після забитого голу. Це сталося у сьомому матчі гравця за збірну України. І що символічно, що у Львові, звідки нападник родом. Тож він побіг дякувати трибунам. І тим, хто там був. Серед них і його батько, який не стримував сльози радості. А що б ви відчували, коли ваша дитина б забила гол у рідному місті на переповненому стадіоні за головну команду країни?

Післяслово. Без ейфорії

Матч залишив чимало емоцій. Всі вони позитивні. Ну бо не кожен день збірна України перемагає потужних суперників з рахунком 5:0. Але от чого немає, так це ейфорії. Після цього матчу залишилося відчуття землі під ногами. І розуміння того, що попереду чимало роботи.

Про те, що у роздягальні не було ейфорії, підтвердив і Шевченко. Це у вболівальників свято, а в нього робота. За два дні – матч проти Люксембургу. І там потрібно зіграти не менш ефектно та ефективно.

Фото у тексті – Євгена Кравса спеціально для ZAXID.NET