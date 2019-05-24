Україна – США: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу з футболу U-20

Збірна України з футболу U-20 стартує на чемпіонаті світу 2019, який відбувається у Польщі. Перший матч українські футболісти проведуть проти ровесників із США.

В Україні трансляцію матчів чемпіонаті світу U-20 здійснює телеканал UA:Перший. Саме він покаже матч між збірною України та США.

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Початок матчу Україна – США, о 21.30. Переглянути поєдинок можна на сайті телеканалу, або тут.

На матчах чемпіонату світу U-20 працюватимуть відомі українські телекоментатори Дмитро Джулай та Денис Босянок.

Українська збірна в групі також зіграє проти Катару (27 травня) і Нігерії (30 травня). У плей-офф вийдуть перші дві команди кожної з груп і найкращі 4 збірні, які посіли третє місце.