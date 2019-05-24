Україна – США: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу з футболу U-20

144 Читать новость на русском
Україна – США: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу з футболу U-20
Україна – США: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу з футболу U-20 / ffu.ua

Збірна України з футболу U-20 стартує на чемпіонаті світу 2019, який відбувається у Польщі. Перший матч українські футболісти проведуть проти ровесників із США.

В Україні трансляцію матчів чемпіонаті світу U-20 здійснює телеканал UA:Перший. Саме він покаже матч між збірною України та США.

Читайте також: Ключовий гравець збірної України через прикру травму пропустить чемпіонат світу U-20

Початок матчу Україна – США, о 21.30. Переглянути поєдинок можна на сайті телеканалу, або тут.

 

 

На матчах чемпіонату світу U-20 працюватимуть відомі українські телекоментатори Дмитро Джулай та Денис Босянок

Українська збірна в групі також зіграє проти Катару (27 травня) і Нігерії (30 травня). У плей-офф вийдуть перші дві команди кожної з груп і найкращі 4 збірні, які посіли третє місце.

blog_ava
Активісти мітингують під Адміністрацією Президента: основні вимоги до Зеленського
сьогодні
9636
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Прикарпаття" поступилося португальській "Бразі" в результативному матчі: відео
сьогодні 11:29 "Прикарпаття" поступилося португальській "Бразі" в результативному матчі: відео
596
Дарія Білодід отримала престижну нагороду від Cosmopolitan
сьогодні 11:02 Дарія Білодід отримала престижну нагороду від Cosmopolitan
412
Зіркові українські тенісистки дізналися перших суперниць на Roland Garros-2019
23 травня 21:56 Зіркові українські тенісистки дізналися перших суперниць на Roland Garros-2019
340
Росія дотиснула США на ЧС-2019 з хокею, Канада феєрично вирвала перемогу у Швейцарії: відео
23 травня 19:55 Росія дотиснула США на ЧС-2019 з хокею, Канада феєрично вирвала перемогу у Швейцарії: відео
1437
"Атлетіко" офіційно покидає чергова легенда клубу
23 травня 16:48 "Атлетіко" офіційно покидає чергова легенда клубу
546
Новини
Більше новин
Залиште відгук