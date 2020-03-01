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Україна – жорсткий совдеп, – гімнаст Олег Верняєв

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Олег Верняєв / Фото з відкритих джерел

Зірковий український гімнаст Олег Верняєв висловив свою думку про менталітет співгромадян.

В інтерв'ю "Главкому" Верняєв розповів, що український менталітет досі знаходиться на стадії розвитку Радянського Союзу.

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– За вашими відчуттями, Україна все ж змінюється або залишається "совковою"?
– Зірвали у мене з язика. Ми – совдеп. Причому жорсткий. Не кажу, що ми повинні сліпо копіювати Америку або Європу, але змінюватися потрібно. Так як совкова система залишилася, але вона не працює. І люди ментально теж змінюються повільно.

– Як на мене, позитивні тенденції все ж є. Роблю такі висновки, щоб далеко не ходити, зі спілкування з юними 18-20-річними спортсменами. У них вже інше мислення.
– Це дійсно так. Прикро тільки, що система настільки міцна, що вплинути на неї складно. Думати можна як завгодно, але є ось так. І хоч трісни. В цьому і проблема. Але буду тільки радий, якщо ті зміни, які ми очікуємо, настануть. Ми повинні жити в ногу з часом, а не так, як наші дідусі з бабусями.

Що відомо про здобутки Олега Верняєва
Шестиразовий чемпіон Європи, триразовий переможець Європейських ігор, чемпіон світу – 2014, олімпійське золото в 2016-му він здобув у вправах на брусах, а торік, відновившись після двох операцій, став першим у незалежній історії української спортивної гімнастики призером чемпіонату світу в багатоборстві.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Олег Верняєв Спортивна гімнастика
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