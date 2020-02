Україна дізналась своїх суперників у відборі на жіноче Євро-2021 з футзалу

Визначено суперників жіночої збірної України в основному раунді Євро-2021. Підопічні Олега Шайтанова у Львові зіграють зі збірними Фінляндії, Чехії та переможцем групи С попереднього раунду (Гібралтар, Казахстан, Бельгія). Дати матчів: 1-6 вересня 2020 року. #ukraine #futsal #футзал #євро2021 #euro2021 #lviv #львів

