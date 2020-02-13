Україна дізналась своїх суперників у відборі на жіноче Євро-2021 з футзалу
У штаб-квартирі УЄФА відбулась церемонія жеребкування попереднього та основного раундів жіночого Євро-2021 з футзалу. Своїх суперників дізналась збірна України.
За підсумками жеребкування наша команда потрапила до групи С, де її суперниками стануть збірні Фінляндії, Чехії та переможець групи С попереднього раунду, до якої потрапили Гібралтар, Казахстан та Бельгія.
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Матчі основного раунду у групі С відбудуться у львівському ПС "Галичина". Базові дати: 1-6 вересня 2020 року. Переможці груп вийдуть у "Фінал чотирьох" Євро-2021.
Загалом перелік груп основного раунду виглядає таким чином:
Група А
Росія
Угорщина
Білорусь (господар)
Переможець групи В ПР
Група В
Португалія
Хорватія (господар)
Польща
Словенія
Група С
Україна (господар)
Фінляндія
Чехія
Переможець групи В ПР
Група D
Іспанія
Італія
Швеція
Переможець групи А ПР
Про суперниць
Збірна Фінляндії не новий суперник для України. Нещодавно, наша збірна грала з фінляндськими футзалістками на турнірі Lviv Freedom Cup. У цьому матчі сильнішими виявились українські дівчата.
Фінки вирізняються своєю непоступливістю та сильним характером як на полі, так і поза їх межами. Антропометричні дані у дівчат цієї збірної значно вищі, ніж у їх суперників по групі. Внаслідок цього, головним козирем Фінляндії є боротьба на майданчику.
Додамо, що усі дівчата окрім футзалу займаються професійно футболом.
Збірна Чехії також взяла участь у львівському турнірі, щоправда, жеребкування розвело чешок та нашу збірну у різні групи. Якщо порівнювати збірні Чехії та Фінляндії, тут звичайно перевага на користь фінських дівчат.
Чеські дівчата відзначаються досить хорошою грою в обороні, але створюючи при цьому не так багато гольових моментів біля воріт суперника.
Ще одного суперника України вболівальники дізнаються після поєдинків попереднього раунду, які мають відбуватись із 5-10 травня. Звичайно, якщо дивитись на ці три збірні найкращим суперником для нашої команди можна вважати збірну Гібралтару.