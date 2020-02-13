Україна дізналась своїх суперників у відборі на жіноче Євро-2021 з футзалу

У штаб-квартирі УЄФА відбулась церемонія жеребкування попереднього та основного раундів жіночого Євро-2021 з футзалу. Своїх суперників дізналась збірна України.

За підсумками жеребкування наша команда потрапила до групи С, де її суперниками стануть збірні Фінляндії, Чехії та переможець групи С попереднього раунду, до якої потрапили Гібралтар, Казахстан та Бельгія.

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Матчі основного раунду у групі С відбудуться у львівському ПС "Галичина". Базові дати: 1-6 вересня 2020 року. Переможці груп вийдуть у "Фінал чотирьох" Євро-2021.

Загалом перелік груп основного раунду виглядає таким чином:

Група А

Росія

Угорщина

Білорусь (господар)

Переможець групи В ПР

Група В

Португалія

Хорватія (господар)

Польща

Словенія

Група С

Україна (господар)

Фінляндія

Чехія

Переможець групи В ПР

Група D

Іспанія

Італія

Швеція

Переможець групи А ПР

Про суперниць

Збірна Фінляндії не новий суперник для України. Нещодавно, наша збірна грала з фінляндськими футзалістками на турнірі Lviv Freedom Cup. У цьому матчі сильнішими виявились українські дівчата.

Фінки вирізняються своєю непоступливістю та сильним характером як на полі, так і поза їх межами. Антропометричні дані у дівчат цієї збірної значно вищі, ніж у їх суперників по групі. Внаслідок цього, головним козирем Фінляндії є боротьба на майданчику.

Додамо, що усі дівчата окрім футзалу займаються професійно футболом.

Збірна Чехії також взяла участь у львівському турнірі, щоправда, жеребкування розвело чешок та нашу збірну у різні групи. Якщо порівнювати збірні Чехії та Фінляндії, тут звичайно перевага на користь фінських дівчат.

Чеські дівчата відзначаються досить хорошою грою в обороні, але створюючи при цьому не так багато гольових моментів біля воріт суперника.

Ще одного суперника України вболівальники дізнаються після поєдинків попереднього раунду, які мають відбуватись із 5-10 травня. Звичайно, якщо дивитись на ці три збірні найкращим суперником для нашої команди можна вважати збірну Гібралтару.