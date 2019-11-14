Чи зможе Україна продовжити суху серію з Естонією: анонс товариського матчу в Запоріжжі

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Україна – Естонія: анонс і прогноз матчу 14.11.2019
Україна – Естонія анонс

14 листопада збірна України в якості господаря в товариському матчі прийме національну команду Естонії на "Славутич-Арені" в Запоріжжі. Раніше команди зустрічалися вже 4 рази. Про найцікавіші деталі цього матчу – читайте в матеріалі Спорт24.

Україна – Естонія. Головне

Що: товариський матч
Де: Запоріжжя, "Славутич-Арена"
Коли: четвер, 14 листопада, 19:00
Трансляція: канал "Футбол 1", відеосервіс Oll.tv, текстова онлайн-трансляція на сайті Спорт24

До уваги: Канал "Україна" не покаже у прямому ефірі товариську гру Україна – Естонія: де дивитися матч

Чим важливий цей матч? 

Збірна України вже забезпечила собі путівку на Євро-2020, достроково посівши перше місце в групі B. Естонія втратила шанси пробитися на чемпіонат Європи, адже знаходиться на останній сходинці групи С.

Тренер збірної України Андрій Шевченко однозначно буде проводити ротацію в цьому матчі - кращого приводу для перевірки в бойових умовах найближчого резерву може і не бути до Євро-2020.

Нагадаємо, товариську гру проти Естонії "синьо-жовті" проведуть 14 листопада в Запоріжжі. Цей матч стане тренувальним перед заключним поєдинком з Сербією у рамках відбору Євро-2020, який команда Шевченка проведе 17 листопада в Белграді.

Дебют Запоріжжя

Зустріч на "Славутич-Арені" стане дебютною для Запоріжжя в плані проведення гри збірної України з футболу. 

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На сайті Ticketbox, який займається продажем квитків, з'явилося повідомлення, що доступних квитків на цей матч вже немає. Всього "Славутич-Арена" вміщує 12 тисяч глядачів.

Історія протистоянь Україна – Естонія

Україна і Естонія раніше провели між собою чотири матчі, в яких українці здобули чотири перемоги з різницею м'ячів 10-0.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює загальну вартість футболістів збірної України в 17,8 разів дорожче, ніж гравців команди Естонії (125,2 млн євро проти 7,050 млн).

Збірна України в рейтингу ФІФА посідає 22 місце, а команда Естонії знаходиться на 104 рядку.

Кадрові проблеми України

В збірної України не найкраща кадрова ситуація перед майбутніми матчами. Андрію Миколайовичу та його штабу не доводиться розраховувати на Бойка, Бурду, Марлоса, Мораєса і Зінченка. Під питанням вихід на поле Миколенка (травма м'яза) і Коноплянки (хвороба). Не зіграє і Руслан Маліновський – йому дали вихідний у зв'язку з народженням донечки.

До слова: Лазарет збірної України: Миколенко повернувся в загальну групу, Коноплянка захворів

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Збірна України з футболу Новини Спорту Футбол Естонія
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