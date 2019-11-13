Канал "Україна" не покаже у прямому ефірі товариську гру Україна – Естонія: де дивитися матч

У четвер, 14 листопада, збірна України проведе товариський матч. Суперником нашої команди буде збірна Естонії, а сам матч відбудеться в Запоріжжі. переглянути його можна буде на стадіоні, по телебаченні та онлайн. Однак у прямому ефірі цей матч можна буде побачити лише на платних каналах.

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Права на показ матчів збірної України належать "Медіа Група Україна". Туди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2", а також телеканал "Україна". Саме на першому з них у прямому ефірі й покажуть матч Україна – Естонія. Початок трансляції о 18:50, сам матч розпочнеться о 19:00. Перед тим о 18:00 на каналі у прямому ефірі вийде програма "Головна команда". "Ведучий програми та футбольні експерти безпосередньо з місця подій підготують глядача до головного матчу – Україна – Естонія, а потім докладно проаналізують гру команди після фінального свистка. Також у програмі – ексклюзивні та оперативні інтерв`ю з героями матчу", – йдеться в описі програми.

Матч покаже і телеканал "Україна". Однак не у прямому ефірі, а у записі в 0:00 (ніч з 14 на 15 листопада). Натомість о 19:00 на каналі вийде випуск новин, а о 19:50 – програма "Говорить Україна".

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Дивитися онлайн матч Україна – Естонія легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.