Канал "Україна" не покаже у прямому ефірі товариську гру Україна – Естонія: де дивитися матч

515 Читать новость на русском
Україна – Естонія: де дивитися онлайн матч 14 листопада 2019
Україна – Естонія дивитися онлайн

У четвер, 14 листопада, збірна України проведе товариський матч. Суперником нашої команди буде збірна Естонії, а сам матч відбудеться в Запоріжжі. переглянути його можна буде на стадіоні, по телебаченні та онлайн. Однак у прямому ефірі цей матч можна буде побачити лише на платних каналах.

Читайте також: Україна – Естонія: прогноз букмекерів на товариський матч

Права на показ матчів збірної України належать "Медіа Група Україна". Туди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2", а також телеканал "Україна". Саме на першому з них у прямому ефірі й покажуть матч Україна – Естонія. Початок трансляції о 18:50, сам матч розпочнеться о 19:00. Перед тим о 18:00 на каналі у прямому ефірі вийде програма "Головна команда". "Ведучий програми та футбольні експерти безпосередньо з місця подій підготують глядача до головного матчу – Україна – Естонія, а потім докладно проаналізують гру команди після фінального свистка. Також у програмі – ексклюзивні та оперативні інтерв`ю з героями матчу", – йдеться в описі програми.

Матч покаже і телеканал "Україна". Однак не у прямому ефірі, а у записі в 0:00 (ніч з 14 на 15 листопада). Натомість о 19:00 на каналі вийде випуск новин, а о 19:50 – програма "Говорить Україна".

Читайте також: У матчах проти Естонії та Сербії можна очікувати на дебютантів, – Андрій Шевченко

Дивитися онлайн матч Україна – Естонія легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

blog_ava
Судимість, Правий сектор, Рада: біографія скандального Іллі Киви
сьогодні
5251
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Україна – Естонія Збірна України з футболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому українські спортсмени залишаються без необхідного спорядження від держави
сьогодні 14:20 Чому українські спортсмени залишаються без необхідного спорядження від держави
Станіслав Безушко 181
Кваліфікація Євро-2020: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 12:30 Кваліфікація Євро-2020: календар матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 539
Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
сьогодні 12:11 Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
Вісент Луїс 216
Фанати "Альбасете" визнали українця Романа Зозулю найкращим гравцем команди в жовтні
сьогодні 09:15 Фанати "Альбасете" визнали українця Романа Зозулю найкращим гравцем команди в жовтні
Юрій Семенюк 133
"Барселона" презентувала патріотичний комплект форми: відео
12 листопада 18:07 "Барселона" презентувала патріотичний комплект форми: відео
Юрій Семенюк 520
Новини
Більше новин
Залиште відгук