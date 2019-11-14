Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео

Збірна України у товариському матчі проти Естонії у четвер, 14 листопада, здобула чергову перемогу над суперником. Однак зробила це аж в доданий арбітром час. І допоміг відзначитися рикошет.

Україна – Естонія 1:0

Гол: Безус, 90+2

Збірна України вперше проводила матч у Запоріжжі. На "Славитич-Арені" були продані всі квитки на цю гру (майже 12 тисяч глядачів).

На товариський матч проти Естонії тренерський штаб вирішив виставити дещо експериментальний склад. Тож чимало гравців, які не мали достатньо ігрової практики в збірній, вийшли в основі. Так, місце у воротах зайняв Андрій Лунін. У центрі поля грали Євген Шахов, Сергій Сидорчук та Віктор Коваленко. Попереду ж вийшов Артем Бєсєдін. Капітанську пов’язку ж отримав Андрій Ярмоленко.

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І саме Ярмоленко міг стати співавтором голу у ворота суперників вже на початку матчу. Він у штрафному майданчику скинув м’яч Болбату, який з лінії поля навісив на Бєсєдіна. Удар Артема – і воротар естонців Ігонен здійснив неймовірний сейв.

Українці зі старту захопили ініціативу. Естонці ж зробили ставку на надійну гру у захисті з можливістю виходити в контратаки. Тож до середини першого тайму володіння м’ячем "синьо-жовтими" досягло 77%. Однак, особливих дивідендів це не приносило. Пройти масовий захист суперників не вдавалося. Забивати можна було зі штрафного, але Коваленко відправив м’яч вище рамки воріт.

На 35-й хвилині навіть стався дещо курйозний момент. Сергій Сидорчук міг пробивати, але промахнувся, не влучивши по м’ячу.

Згодом Бєсєдін міг забивати після прострілу Ярмоленка, але у підкаті не дотягнувся до м’яча. Закінчився перший тайм двома моментами Соболя, однак захисник не зумів їх реалізувати.

Збірна Естонії за перший тайм не нанесла жодного удару по воротах Луніна.

Україна – Естонія відео найкращих моментів першого тайму

На другий тайм Шевченко провів одразу чотири заміни. Дебютант Дмитро Іванісеня вийшов на поле замість Сергія Сидорчука, Артем Шабанов замінив Миколу Матвієнка, Віталій Буяльський – Віктора Коваленка, а Роман Безус – Віктора Циганкова.

Але і це не дуже допомогло. Всі атаки українців розбивалися об захист суперників. Ярмоленко намагався демонструвати свій дриблінг, але на нього виходило одразу по двоє-троє гравців збірної Естонії. Тож згодом він уступить місце на полі Мар’яну Шведу. І передасть капітанську пов’язку Шахову. Коли ж Євген покине поле, то капітаном збірної буде Безус.

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Збірна Естонії свій момент мала на 74-й хвилині. Сергій Зеньов, який вийшов на заміну, пробивав у падінні головою. Однак м’яч пролетів над перекладиною. Хоча було доволі небезпечно. Небезпечно було і коли у протилежних воріт Бєсєдін пробивав після прострілу з флангу. Але теж повз рамку воріт.

Переможний гол збірна України забила вже у компенсований арбітром час. Наші гравці отримали право на штрафний. Біля м'яча були Швед та Безус. Перший пробіг повз, другий завдав удару. Невідомо, чи м'яч би влетів у ворота (там голкіпер вже був готовий його впіймати), але рикошет від голови Зеньова, який був у стінці, і м'яч полетів в інший кут воріт. Так було забито єдиний гол у матчі.

Хоча вже у наступній атаці Васільєв пробивав небезпечно по воротах українців, але в площину не влучив.

Україна – Естонія відео найкращих моментів другого тайму

Збірна України перемагає та продовжує свою вдалу серію проти естонців. І в хорошому настрої буде готуватися до матчу проти Сербії. Гра кваліфікації Євро-2020 відбудеться в неділю, 17 листопада. Початок о 16:00.