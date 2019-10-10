Збірна України у двох кроках від Євро-2020: анонс матчу Україна – Литва

Збірна України має хороші шанси пробитися на Чемпіонат Європи 2020 року. Та для початку слід обіграти вдома збірну Литви. Про все найважливіше навколо цього матчу – на сайті Спорт24.

Україна – Литва. Головне

Що: матч кваліфікації Євро-2020

Де: Харків, стадіон "Металіст"

Коли: п'ятниця, 11 жовтня, 21:45

Трансляція: канали "Україна" та "Футбол 1", відеосервіс Oll.tv, текстова онлайн-трансляція на сайті Спорт24

До слова: Україна – Литва: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2020

Чим важливий цей матч

Збірна України після п'яти матчів групового етапу посідає перше місце, а Литва йде останньою. Тільки це говорить про істотну різницю між командами. І навіть перемога у першому матчі на виїзді з розгромним рахунком 3:0 не дає право українцям підходити до цього матчу у "розслабленому" стані. Адже коли супернику втрачати нічого, він цілком може піднести сюрприз.

Тут також потрібно враховувати те, що в понеділок, 14 жовтня, на нас чекає матч з португальцями – чинними чемпіонами Європи. Це може позначитися як на настрої, так і на складі.

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Нагадаємо також, що для виходу на Євро-2020 нам буде достатньо набрати чотири очки у двох найближчих матчах. Так, це не гарантує першого місця в групі, але і на це у нас шанси дуже непогані.

Перед матчем

Збірна України до цієї гри підходить у хорошому настрої. Всі ключові гравці здорові та можуть зіграти проти Литви. Відновився та набрав форму Андрій Ярмоленко, ігрову практику отримав Євген Коноплянка. Жуніор Мораес продовжує забивати у чемпіонаті України. Тож головний тренер збірної Андрій Шевченко може вдатися і до ротації.

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До речі, очікується, що гімн перед грою виконає DZIDZIO. Будемо сподіватися, що вболівальники не підкачають і прийдуть, щоб зарядити наших футболістів на перемогу.

А що говорять букмекери?

Навряд чи варто чекати сенсації, до того ж і прогнози обнадійливі. Аналітики Parimatch не тільки дають 90% на перемогу збірної України, але і чекають ще однієї перемоги з великим рахунком. 58% на те, що наша команда заб'є більше двох м'ячів. Шанси Литви на більш ніж один гол – 9%. До того ж матч проводитиме австрійський суддя Харальд Лехнер, збірна України з ним у відборі ЧС-2014 перемагала Сан-Марино 8:0 на виїзді. Це теж явно має піти на фарт.

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Очікування

Збірна України повинна перемагати. Очікувати чогось іншого, аніж здобуття перемоги у цьому матчі, вболівальники не можуть. Тож залишилося, щоб футболісти виконали це завдання.