Україна – Литва: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2020

11-го жовтня збірна України з футболу проведе черговий матч у рамках кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Литви, яку команда Шевченка перемогла у Вільнюсі. Переглянути поєдинок можна онлайн та по телебаченню.

Трансляцію матчів кваліфікації Євро-2020 в Україні здійснюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому й буде показано матч Україна – Литва в прямому ефірі.

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Також поєдинок в Україні покаже телеканал ТРК "Україна". Початок трансляції гри у Харкові о 21:35. Поєдинок Литва – Україна розпочнеться о 21:45.

На телеканалі "Футбол 1" матчу Литва – Україна передуватиме програма "Головна команда". У ній запрошені експерти оцінять шанси команд здобути перемогу.

Дивитися онлайн Україна – Литва можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Українська збірна посідає перше місце в групі B, маючи відрив від найближчого переслідувача, команди Португалії, 5 очок.

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11 жовтня збірна України проведе матч відбору на Євро-2020 проти Литви в Харкові. А вже 14 жовтня команда Андрія Шевченка битиметься в Києві з португальцями.