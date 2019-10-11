Україна – Литва: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020

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Україна – Литва: дивитися онлайн матч 11 жовтня 2019 – Євро 2020
Україна – Литва онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020 / УАФ

Збірна України зіграє матч кваліфікації Євро-2020 проти збірної Литви. Матч у п'ятницю, 11 жовтня, розпочнеться о 21:45. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Збірній України важливо перемогти Литву, щоб продовжувати лідирувати у групі B. Чотири очки у двох жовтневих матчах дозволять команді Андрія Шевченка достроково вийти на чемпіонат Європи. Поки тільки збірна Бельгії гарантувала собі участь у Євро-2020.

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Місяць тому Україна зіграла проти Литви у Вільнюсі. Матч завершився впевненою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. Вболівальники очікують на таку ж гру та результат сьогодні у Харкові.

Україна – Литва: текстова онлайн-трансляція

 

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Україна – Литва Збірна України з футболу
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