Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського

Збірна України здобула п'яту поспіль перемогу в рамках відбору Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка у Харкові переграли команду Литви та наблизилися до групового етапу чемпіонату Європи.

Україна – Литва 2:0

Голи: Маліновський, 29, 58

Читайте також: Україна – Литва: відеоогляд матчу

Перед поєдинок в Андрія Шевченка була дилема: яким складом зіграти, щоб перемогти Литву, але заощадити сили на Португалію. Здавалося, що наставник "синьо-жовтих" вдасться до серйозної ротації. Та з перших хвилин з неосновних футболістів вийшли тільки Мораес замість Яремчука, а Соболь змінив Миколенка. У центрі зберігся важливий трикутник Степаненко-Зінченко-Маліновський.

Важливий гол

Як і очікувалося, команда Шевченка агресивно розпочала гру. На третій хвилині Соболь обігрався з Марлосом на лівому фланзі, після чого навісив на Мораеса у штрафний майданчик. Нападник пробив головою – вище воріт. На 7 хвилині за литовців вступилася стійка воріт. З кутового відбулася подача на дальню штангу, де ніким неприкритий Степаненко пробивав головою у відкритий кут воріт. Але влучив у рамку воріт.

Через чотири хвилини вже міг відкрити рахунок у матчі Зінченко. Марлос скинув м'яч п'ятою під удар партнеру, але удар не вдався. Через дві хвилини Україна продовжила грати в режимі Бразилії. Ярмоленко п'ятою вивів на удар Болбата. Але захисник у штрафному майданчику не зумів продовжити атаку як слід.

Господарі продовжували тиск і багато комбінували на підступах до штрафного гостей. Зокрема, на 26 хвилині Ярмоленко першим був на підбиранні та небезпечно пробив з-за меж штрафного. М'яч пролетів біля стійки. На 29 хвилині українці таки повели в матчі. Маліновський виборов м'яч у центрі поля, пройшов з ним до штрафного, де зіграв "у стіночку" з Мораесом. Увійшовши у штрафний, Руслан пробив низом під голкіпером – 1:0.

До слова: Матч Україна – Португалія довірили арбітру з АПЛ, який вилучав Степаненка

На 33 хвилині Ярмоленко ледь не закріпив позитивний результат України. Андрій у своєму улюбленому стилі розібрався з оборонцями Литви на правому фланзі та пробив у дальній кут. Гостей врятувала поперечина.

Бенефіс Маліновського

По перерві команда Андрія Шевченка не зменшила обертів і продовжила домінувати на футбольному полі. На 58 хвилині "синьо-жовтим" вдалося закріпити перевагу. Проти Ярмоленка дуже грубо порушили правила на підступах до штрафного литовців. Стандартне положення вирішив виконати Маліновський. Руслан "хитнув" голкіпера, пробивши у дев'ятку, за яку відповідав Черняускас – 2:0.

Перевага у два голи дозволила Шевченку поберегти лідерів: Марлоса та Ярмоленка змінили Коноплянка та Циганков відповідно. Згодом Степаненка замінив Сидорчук. Українці дещо збавили оберти, але продовжили контролювати гру.

На 70-й хвилині міг забивати свіжий Циганков. Лідер "Динамо" після прострілу Коноплянки пробивав, закинувши ногу вверх. Але голкіпер впіймав м'яч, який летів під поперечину. На 78 хвилині Соболь віддав пас під удар Зінченку у штрафний майданчик. Але постріл у гравця "Манчестер Сіті" не вийшов – мимо.

Перший момент литовці мали на 82 хвилині, та Андрій Пятов впевнено виручив партнерів. У компенсовані три хвилини голів більше не було, відтак перемога України з рахунком 2:0.

Завдяки цій перемозі збірна України набрала 16 очок. Щоб остаточно вийти на чемпіонат Європи українцям потрібно здобути одне очко в грі проти Португалії. Поєдинок відбудеться 14 жовтня у Києві.