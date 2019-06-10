Україна – Люксембург: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2020

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Україна – Люксембург 10 червня 2019 - де дивитися онлайн відбір на Євро 2020
Україна – Люксембург дивитися онлайн

У понеділок, 10 червня, збірна України зіграє проти Люксембургу. Це буде матч кваліфікації Чемпіонату Європи 2020. переглянути цей матч можна буде як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн.

Матч Україна – Люксембург покаже телеканал "Україна". Також його транслюватимуть на телеканалі "Футбол 1". На обох канал трансляція розпочнеться о 21:35.

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О 20:30 на каналі "Футбол 1" вийде програма "Головна команда". У ній ведучий програми та гості студії безпосередньо з місця подій підготують глядача до головного матчу Україна – Люксембург. А потім докладно проаналізують гру команди після фінального свистка. Також у програмі – ексклюзивні та оперативні інтерв`ю з героями матчу.

Дивитися онлайн матч Україна – Люксембург можна на сервісі інтерактивного цифрового телебачення OLL.TV. Та варто зауважити, що доступ до трансляції платний. Місячний абонемент коштує 89 гривень. Але він передбачає можливість перегляду й інших футбольних матчів у HD-якості.

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Текстову онлайн-трансляцію матчу Люксембург – Україна проведе Спорт24.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
Джерело: 24 канал
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