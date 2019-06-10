Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020: відео

У матчі між збірними України та Люксембургу у понеділок, 10 червня, все вирішив єдиний гол. Його забила збірна України. І збільшила свої шанси на вихід на Євро-2020

Україна – Люксембург 1:0

Гол: Яремчук, 6

Збірна України активно розпочала матч проти Люксембургу. Склалося враження, що матч проти Сербії не закінчився, і команди грають третій тайм. І це дало результат. Вже на 6-ій хвилині зустрічі після розіграшу кутового Маліновський навісив, і Яремчук головою переправив м'яч у ворота.

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Здавалося, що Люксембург не уникне долі Сербії. Але ні. Гості сіли глибоко в оборону. В деякі моменти всі одинадцять гравців Люксембургу перебували на своїй половині поля за лінією м'яча.

Та варто відзначити, що як мінімум двічі Люксембург від пропущеного голу рятувала рамка воріт. Перший раз коли Степаненко пробивав головою після подачі з кутового. Другий раз - коли м'яч випадково долетів до Зінченка, який опинився на ударній позиції. Голкіпер суперників таки зумів відвести загрозу від своїх воріт.

Люксембург, попри це, теж мав небезпечні моменти. Під час однієї з них небезпечно пробивав Желсон Родгірес. Пятову довелося вступати в гру та відбивати потужний удар.

Двічі українці могли забивати зі штрафного. Але двічі Маліновський з одного і того ж місця пробив у стінку з гравців. Правда перший раз Да Мота зашвидко вискочив зі стінки, за що і отримав жовту картку. Тому Маліновський і пробивав вдруге.

Ще у першому таймі Люксембург таки відправив м'яч у ворота українців. Але їх радість швидко обірвалася рішенням арбітрів - офсайд.

У другому таймі була доволі в'язка гра. Люксембург зробив ставку на контргру, і не давав українцям таких шансів, які в них були у грі проти Сербії. Нічого спереду не міг показати ні Коноплянка, ні Циганков. Яремчук теж був без м'яча. Одинокі удари, без небезпеки

Натомість зрівняти рахунок Люксембург міг зі штрафного. Біля м'яча була були два брати - Вінсент та Олівер Тіллі. Пробивав перший. Пятов у стрибку відбив м'яч, що летів у нижній кут воріт.