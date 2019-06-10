Україна – Люксембург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020

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Україна – Люксембург онлайн-трансляція 10 червня 2019 - Євро 2020
Україна – Люксембург онлайн-трансляція

Матч між збірними України та Люксембургу у понеділок, 10 червня, розпочнеться 21:45. Онлайн-трансляція поєдинку – на сайті Спорт24.

Це вже другий матч між збірними України та Люксембургу. Перший матч українці виграли 2:1.

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Онлайн-трансляція матчу Україна – Люксембург

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
Джерело: 24 канал
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