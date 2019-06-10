Україна – Люксембург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
Матч між збірними України та Люксембургу у понеділок, 10 червня, розпочнеться 21:45. Онлайн-трансляція поєдинку – на сайті Спорт24.
Це вже другий матч між збірними України та Люксембургу. Перший матч українці виграли 2:1.
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Онлайн-трансляція матчу Україна – Люксембург
Джерело: 24 канал
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