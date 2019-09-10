Україна – Мальта: де дивитися онлайн матч молодіжного Євро-2021

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Україна – Мальта де дивитися онлайн матч 10.09.2019 – Євро 2021
Україна – Мальта: де дивитися онлайн матч молодіжного Євро-2021 / ffu.ua

Збірна України U-21 продовжує боротьбу у кваліфікації чемпіонату Європи з футболу 2021 року. У Запоріжжі збірна України зіграє проти однолітків з Мальти. Переглянути гру в Україні можна по телебаченню та онлайн.

Трансляцію матчів кваліфікації молодіжного Євро-2021 в Україні здійснюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому й буде показано матч Україна – Мальта у прямому ефірі.

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Початок трансляції гри в Запоріжжі о 18:25. Поєдинок Україна – Мальта розпочнеться о 18:30.

Дивитися онлайн Україна – Мальта можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Україна вже встигла провести один матч у рамках кваліфікації. "Синьо-жовті" несподівано програли Фінляндії.

Іншими суперниками збірної України в групі є: Данія, Румунія та Північна Ірландія.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
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