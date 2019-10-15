Україна може бути серед сіяних під час жеребкування Євро-2020: що для цього потрібно

Збірна України гарантувала собі участь на груповому етапі чемпіонату Європи 2020 року. Тепер команда Андрія Шевченка може гарантувати собі місце в першому кошику під час жеребкування.

Для цього "синьо-жовтим" достатньо набрати одне очко в останній зустрічі групи B із Сербією, яка відбудеться 17 листопада в Белграді.

Як це було: Україна – Португалія відеоогляд матчу

У перший кошик потрапляють шість найкращих перших місць за підсумками кваліфікаційного раунду.

Наразі Україна найкраща серед команд, що йдуть на першому місці у своїх групах відбору. Однак деякі збірні мають матчі у запасі.



Фото: ua.tribuna.com

У Хорватії та Ірландії вже немає математичних шансів обігнати Україну.

Потрапляння до списку сіяних стратегічно важливе, адже в такому випадку збірна України може уникнути зустрічі з топ-збірними вже на груповому етапі Євро-2020.

Додамо, на груповому етапі Україна не може зустрітися з Росією. Натомість, у раунді плей-офф "синьо-жовті" можуть зіграти у Санкт-Петербурзі.