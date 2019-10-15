Україна може бути серед сіяних під час жеребкування Євро-2020: що для цього потрібно

380 Читать новость на русском
Збірна України
Збірна України / GETTY IMAGES

Збірна України гарантувала собі участь на груповому етапі чемпіонату Європи 2020 року. Тепер команда Андрія Шевченка може гарантувати собі місце в першому кошику під час жеребкування.

Для цього "синьо-жовтим" достатньо набрати одне очко в останній зустрічі групи B із Сербією, яка відбудеться 17 листопада в Белграді.

Як це було: Україна – Португалія відеоогляд матчу

У перший кошик потрапляють шість найкращих перших місць за підсумками кваліфікаційного раунду.

Наразі Україна найкраща серед команд, що йдуть на першому місці у своїх групах відбору. Однак деякі збірні мають матчі у запасі.


Фото: ua.tribuna.com

У Хорватії та Ірландії вже немає математичних шансів обігнати Україну.

Потрапляння до списку сіяних стратегічно важливе, адже в такому випадку збірна України може уникнути зустрічі з топ-збірними вже на груповому етапі Євро-2020.

Додамо, на груповому етапі Україна не може зустрітися з Росією. Натомість, у раунді плей-офф "синьо-жовті" можуть зіграти у Санкт-Петербурзі.

blog_ava
Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
сьогодні
15873
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Збірна України з футболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Україна – Португалія: як українські гравці святкували перемогу – відео і фото з роздягальні
сьогодні 00:37 Україна – Португалія: як українські гравці святкували перемогу – відео і фото з роздягальні
Василь Денисюк 5348
Україна у важкому матчі перемогла Португалію: відеоогляд поєдинку
14 жовтня 23:45 Україна у важкому матчі перемогла Португалію: відеоогляд поєдинку
Михайло Гема 7618
Виконання гімну України перед матчем з Португалією у Києві: відео
14 жовтня 22:14 Виконання гімну України перед матчем з Португалією у Києві: відео
Юрій Семенюк 3824
Військове святкування голу збірної Туреччини: що сталося та реакція УЄФА
14 жовтня 19:27 Військове святкування голу збірної Туреччини: що сталося та реакція УЄФА
Михайло Гема 1514
Кличко – Бьорд: помста за брата й дебютний чемпіонський пояс WBO (ретро-відео)
14 жовтня 18:00 Кличко – Бьорд: помста за брата й дебютний чемпіонський пояс WBO (ретро-відео)
2037
Новини
Більше новин
Залиште відгук