Україна може першою прийняти революційну зміну у футболі

Українські клуби та Українська асоціація футболу (УАФ) провели відеоконференцію, на якій обговорили відновлення футбольного сезону. На зустрічі клубам запропонували вивчити революційні зміни, які запропонувала ФІФА.

Перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов розповів про плани щодо зменшення ризику травм гравців через насичений графік та можливої короткої відпустки, інформує "Футбол news".

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За його словами, клубам запропонували вивчити можливість додаткових двох замін під час матчів.

За правилами футболу команди можуть використати по 3 заміни в основний час та одну додаткову – в екстратаймах.

На відеоконференції клуби були повідомлені, що серпнева пауза може бути скорочена до мінімуму.

Таким чином, у футболістів практично не буде відпустки.

"Потрібно буде побудувати підготовку команд так, щоб мінімізувати отримання травм, витримати велику кількість матчів. Озвучили тему з двома додатковими замінами. Але вона дуже тонка. Треба продумати, як здійснювати ці заміни. Це реально, треба буде узгоджувати з УЄФА. Клуби поки задумалися. Повернемося до обговорення", – сказав Протасов.

Проводити до п'яти замін у матчі, коли сезон відновиться, запропонувала ФІФА. Ротація футболістів начебто знизить навантаження на гравців під час рестарту змагань.

Подібну ідею вже вивчають клуби англійської Прем'єр-ліги.

Очікується, що чемпіонат України з футболу відновиться наприкінці травня або на початку червня.

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