Україна може прийняти матч за Суперкубок УЄФА 2020/21

У вівторок, 24 вересня, відбудеться засідання виконавчого комітету УЄФА, в ході якого має визначиться місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2020/2021.

На проведення Суперкубка претендує Харків, стадіон "Металіст".

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Конкуренти української заявки – Гельсінкі (Фінляндія), Мінськ (Білорусь) і Белфаст (Північна Ірландія). На засіданні буде присутній президент УАФ Андрій Павелко.

Крім цього, визначиться місто, який прийме фінал Ліги чемпіонів в сезоні 2020/21 – на вирішальний поєдинок претендують Санкт-Петербург (Росія) і Мюнхен (Німеччина).

Проводити фінал Ліги Європи хочуть Тбілісі і Севілья, а у матчі на проведення жіночого фіналу ЛЧ лише один претендент – шведський Гетеборг.

Україна вже приймала важливі футбольні матчі. У 2012 році фінал Євро, який проводився в Україні та Польщі, відбувся в Києві на НСК "Олімпійський". А через шість років столична арена прийняла фінальний матч між "Реалом" і "Ліверпулем" в Лізі чемпіонів.