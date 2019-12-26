Україна може провести Олімпіаду у 2032 році, – заява заступника міністра спорту

Україна здатна організувати та прийняти Олімпійські ігри 2032 року. Однак поки що такого завдання перед міністерством молоді, культури та спорту не було.

Про це заявив заступник міністра молоді, культури та спорту з питань спорту Володимир Шумілін під час зустрічі з журналістами. Там же він презентував Стратегію розвитку спорту і фізичної активності України до 2032 року.

"Олімпіада-2032. Чому це міраж? Це розрахункові позиції. Хто міг сказати у 2000-х, то у 2012 році Україна прийматиме Євро? Ніхто. Зараз питання в розумної стратегії і політики в цьому напрямку. Я прихильник ставити цілі, якщо ми розуміємо навіщо вони потрібні і які вигоди це дасть державі. Ми не виключаємо можливість проведення в 2032 році Олімпійських ігор в Україні, у нас такі заготовки є, що, якщо буде поставлена ​​така мета, то ми її досягнемо. У короткостроковій перспективі хочемо приймати змагання з ігрових видів спорту, які будуть проводитися в нових побудованих залах", – заявив Шумілін в коментарі XSPORT.

До слова: Уряд виділив 1,4 мільярда гривень на підготовку до Олімпіади-2020

Скільки може коштувати проведення Олімпіади

Організатори літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо назвали бюджет турніру. Він склав 12,6 мільярда доларів (1,35 трильйона єн), але буде ще зростати. Адже у цей бюджет ще не включені витрати на перенесення легкоатлетичних змагань (марафону і спортивної ходьби) зі столиці Японії в Саппоро. Причина перенесення – в Токіо очікується аномальна спека, яка поставить під загрозу здоров'я спортсменів. Тож наразі тривають суперечки з Міжнародним олімпійським комітетом про те, хто понесе ці витрати. Також у бюджеті заклали понад 247 мільйонів доларів "на випадок непередбачених обставин". Серед них – стихійні лиха.

Скільки коштували попередні Олімпійські ігри

Бюджет Олімпіади-2020 не став найбільшим в історії. Поки що рекорд серед літніх Олімпіад утримує Лондон-2012. На нього організатори витратили 16,3 мільярда доларів. Наступна Олімпіада в Ріо у 2016 році обійшлася в 9,75 мільярда доларів.

Бюджет Олімпійських ігор в Парижі 2024 року оцінили у 7,6 мільярда доларів. Ігри 2028 року в Лос-Анджелесі коштуватимуть 6,9 мільярда доларів. Однак варто відзначити, що це попередні дані, а вже ближче до турнірів ці суми зростають.

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Щодо зимових Олімпіад, то першість утримує Росія. Турнір в Сочі у 2014 році обійшовся в 51 мільярд доларів. Все через те, що в країні-агресорі довелося зводити всі спортивні об'єкти з "нуля". Для прикладу, наступна зимова Олімпіада-2018 у південнокорейському Пхьончхані обійшлася країні у 12,5 мільярда доларів. При цьому що на організацію самих Ігор в Пхьончхані були витрачені 2,4 млрд доларів. Решта коштів пішли на інфраструктурні проєкти, пов'язані з Олімпіадою. Найбільш витратним з них стало будівництво високошвидкісної залізничної магістралі з Сеула в Пхьончхан, що розташований за 170 кілометрів від столиці Південної Кореї. На цей проєкт пішло 3,4 мільярда доларів.

Чому Олімпіади збиткові

За останні 15 років жодна з Олімпіад зимових та літніх не стала надто прибутковою для країни-господарки, а в деяких країнах взагалі призвела до катастрофічних економічних наслідків. Спортивна інфраструктура, яка будувалася до цих Ігор, у більшості випадків просто залишається занедбаною.

На економічні наслідки після Олімпіад звернули увагу у 1976 році. Втрати у Монреалі, який приймав літні Ігри, склали 1,2 мільярда доларів. Через це в місті запровадили спеціальний податок на продаж тютюнових виробів. Але і цього не вистачило, щоб сплатити всі борги. Лише у грудні 2006 року, тобто через 30 років, Монреаль виплатив усі борги.

На підготовку до літньої Олімпіади в Афінах було використано близько 14 мільярдів доларів. При цьому прибутки за це "спортивне свято" не перевищили 1,78 мільярда доларів, а деякі експерти вважають саме проведення Олімпіади причиною дефолту в Греції. Зараз олімпійські селища там повністю занедбані.

Де відбудуться наступні Олімпіади?

Олімпіада-2020 відбудеться в Токіо з 24 липня до 9 серпня. Збірні вже активно змагаються за ліцензії на турнір. А на право пронести олімпійський вогонь вулицями японської столиці зголосилося 17 тисяч осіб. 9 червня 2017 року Міжнародний олімпійський комітет додав у програму літніх Олімпійських ігор 2020 року 15 нових дисциплін.

Літня Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі. Наступна Олімпіада-2028 – у Лос-Анджелесі. При цьому рішення про міста-господарів прийняли одночасно 14 вересня 2017 року. Все через те, що на проведення Олімпійських ігор 2024 року претендувало п’ять міст. Три вийшли зі змагання через очікувані дуже високі витрати та складність організації такого заходу. Залишилися Париж і Лос-Анджелес, які вважали найсерйознішими і рівними претендентами. Американське місто погодилося поступитися за умови, що отримає право на наступні ігри 2028 року відразу, без нового конкурсу.

Обидва ці міста приймуть Олімпійські ігри втретє. Париж проведе їх рівно через століття після останнього разу, 1924 року (вперше Париж проводив їх 1900-го). Лос-Анджелес приймав Олімпійські ігри 1932 і 1984 років.

На Олімпіаду-2032 претендують Баку (Азербайджан), Сараєво (Боснія і Герцеговина), Делі (Індія), Торонто (Канада), Будапешт (Угорщина), Найробі (Кенія), Брісбен (Австралія), Буенос-Айрес (Аргентина), Доха (Катар), Стамбул (Туреччина), Мадрид (Іспанія) та Санкт-Петербург (Росія).