Україна може залишитися без медалей Олімпіади-2020: немає грошей на підготовку спортсменів

Українські спортсмени можуть не почати підготовку до Олімпійських ігор 2020 в Токіо. Все через відсутність фінансування.

Відповідну інформацію озвучив президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.

"Підготовка до Олімпійських ігор 2020 року переривається. Міністерство молоді та спорту повідомило, що заплановане фінансування, яке вже було виділено і доведено до легкої атлетики України, з великою ймовірністю не буде виплачене. Це ставить нас в дуже складну ситуацію. Уже зараз сума зобов'язань по заходах, які проведені, і компенсація за які не гарантується Мінмолодьспорт, становить близько 4,5 мільйона гривень. Навіть для такої сильної та успішної організації, як ФЛАУ, це велика і болюча сума. Ми не можемо дозволити далі її збільшувати", – сказав Ігор Гоцул.

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Він заявив, що вже від 19 грудня були скасовані збори в Черкасах, Дніпрі та Броварах для групи метання, а також у Києві для групи стрибунів (включно зі зборами для срібної призерки чемпіонату світу-2017 Юлії Левченко). Окрім того, скорочено фінансування змагань спортивних ходоків в Сумах.

"Ми скорочуємо фінансування зборів, які проводяться за кордоном. Це – збори в Киргизстані, Іспанії, Португалії, Туреччині, Польщі, Кенії для наших провідних спортсменів. Змушені піти на такий крок, бо не маємо жодних гарантій від Міністерства. Тому просимо спортсменів і тренерів, яких зачепила ця ситуація, терміново контактувати із головними та старшими тренерами для обговорення деталей реалізації цього рішення", – йдеться у зверненні президента ФЛАУ.

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Гоцул повідомляє, що ФЛАУ не має ніяких гарантій від Міністерства про виплату заздалегідь обумовлених грошей.

Відеозвернення Ігоря Гоцула про відсутність фінансування