Українців чекає перевірка призерами Олімпіади: анонс товариського матчу Україна – Нігерія

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Україна – Нігерія: анонс матчу 10 вересня
Україна – Нігерія: анонс товариського матчу / УАФ

Збірна України повертається до Дніпра. Там "синьо-жовті" зіграють товариський матч проти збірної Нігерії. Все, що варто знати про цей матч – в анонсі від Спорт24.

Україна – Нігерія. Головне

Що: товариський матч Україна – Нігерія
Де: "Дніпро арена", місто Дніпро
Коли: вівторок, 10 вересня. Початок о 21:30
Трансляція: ТРК "Україна", канал "Футбол 1", текстова трансляція – Спорт24.

До слова: Україна – Нігерія: де дивитися онлайн товариський матч

Чи важливий цей матч?

Після матчу відбору Євро-2020 збірну України 10 вересня чекає не менш відповідальна гра з Нігерією. Так, це спаринг, від результату якого нічого не буде залежати, але суперник досить серйозний і поступатися йому у рідних стінах ніхто не захоче.

Благодійна складова

Тим більше, що матч буде благодійним. До гри на сторінці УАФ відбудеться аукціон, переможець якого отримає футболку будь-якого з гравців української команди. До речі, форма нашої збірної буде незвичайною – білого кольору. Отримані кошти з аукціону, а також від частини проданих квитків на матч, підуть на лікування 16-го Микити Малецького. У нього була діагностована злоякісна пухлина головного мозку, юнака прооперували і зараз він проходить курс подальшого лікування.

Повернення до Дніпра

Сам матч відбудеться у Дніпрі, де збірна України не гостювала вже досить давно, та й після пониження "Дніпра" у класі вболівальники встигли скучити за великим футболом. Зараз дніпряни знову представлені в Прем'єр-лізі клубом "Дніпро-1", і приїзд національної команди буде для жителів міста приємним бонусом.

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А що там із суперником?

Як ми вже відзначили, Нігерія – серйозний суперник. В її складі є гравці з усіх топ-5 чемпіонатів Європи, а очолює команду досвідчений німець Гернот Рор. Нігерія тричі вигравала Кубок Африки (у цьому році здобула бронзові медалі цього турніру), а також займала перше місце на Олімпіаді в Атланті-96 (бронза Ігор в Ріо 2016).

Тест: Що ви знаєте про нігерійських футболістів в Україні?

Які шанси на перемогу?

Що ж стосується шансів на перемогу, то аналітики Parimatch дають 55% на те, що виграє збірна України і 26% на те, що гра завершиться внічию.

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Для підопічних Андрія Шевченка це відмінний привід випробувати свої сили, втім, не виключено, що на поле можуть вийти ті, у кого до цього було не так багато ігрової практики. У складі чимало молоді, яка рветься в бій і не упустить шанс показати себе.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Україна – Нігерія Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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