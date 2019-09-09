Україна – Нігерія: де дивитися онлайн товариський матч

Збірна України зіграє товариський матч проти Нігерії. Матч відбудеться у Дніпрі. Переглянути його можна буде як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн.

Правом на трансляцію матчів збірної України володіє "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Україна" та "Футбол 1/2". Саме на цих каналах і покажуть у прямому ефірі матч Україна – Нігерія.

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На ТРК "Україна" трансляція матчу розпочнеться о 21:20, стартовий свисток на "Дніпро арені" пролунає о 21:30. Натомість на каналі "Футбол 1" за годину до матчу – о 20:30 вийде в ефір програма "Головна команда". "Ведучий програми та футбольні експерти безпосередньо з місця подій підготують глядача до контрольного матчу Україна – Нігерія, а потім докладно проаналізують гру команди після фінального свистка. Також у програмі – ексклюзивні та оперативні інтерв`ю з героями матчу", – йдеться в описі програми.

Також матч можна подивитися й онлайн. Доступний він буде на тих платформах, які транслюють телеканали "Україна" та "Футбол 1/2" – Megogo, Oll.tv, DivanTV та інші.

Текстову онлайн-трансляцію проведе і сайт Спорт24. Вона розпочнеться ближче до початку матчу.

Нагадаємо, матч Україна – Нігерія відбудеться у вівторок, 10 вересня. Початок матчу на "Дніпро-арена" об 21:30. Відео голів та результат – на сайті Спорт24.