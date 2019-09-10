Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
Збірна України 10-го вересня поводить товариський матч проти Нігерії. Підопічні Андрія Шевченка у Дніпрі після першого тайму програють з рахунком 2:0. Текстову онлайн-трансляцію – читайте на сайті Спорт24.
Збірна України після перемоги в грі проти Литви проводить контрольний поєдинок. "Синьо-жовті" попускають ігровий день кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.
Читайте також: Збірна України на гру проти Нігерії вийде в ексклюзивному комплекті форми, матч буде благодійним
Матч Україна – Нігерія розпочнеться о 21:30. В Україні його покажуть одразу два телеканали – ТРК "Україна" та "Футбол 1".
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі