Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу

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Україна – Нігерія: дивитися онлайн матч 10 вересня 2019
Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу / facebook.com/fcdynamoua

Збірна України 10-го вересня поводить товариський матч проти Нігерії. Підопічні Андрія Шевченка у Дніпрі після першого тайму програють з рахунком 2:0. Текстову онлайн-трансляцію – читайте на сайті Спорт24.

Збірна України після перемоги в грі проти Литви проводить контрольний поєдинок. "Синьо-жовті" попускають ігровий день кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.

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Матч Україна – Нігерія розпочнеться о 21:30. В Україні його покажуть одразу два телеканали – ТРК "Україна" та "Футбол 1".

 

 

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Теги: Україна – Нігерія Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту
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