Збірна України за 2 хвилини зрівняла рахунок у матчі з Нігерією: відео

У вівторок, 10 вересня, збірна України здійснила блискучий камбек у товариському матчі з Нігерією на "Дніпро-Арені.

Україна – Нігерія 2:2

Гол: Зінченко, 78, Яемчук, 80 – Аделеє, 4, Осімхен, 34 (пен.)

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Івобі зліва увірвався в штрафну і зробив передачу на Арібо, який в дотик переправив м'яч у ворота.

На 33-й хвилині Караваєв порушив правила проти Калу і зароив пенальті у ворота "синьо-жовтих". Осімхен з 11-тиметрової позначки точно пробив в правий від себе кут. Лунін вгадав, але не дотягнувся до м'яча.

Під кінець другого тайму Україні все ж вдалося скоротити рахунок у матчі. На 78 хвилині Караваєв з правого флангу зробив передачу в штрафну на Зінченка, який проскочив опонента і з гострого кута точно пробив в ближній кут.

А вже за дві хвилини рахунок у матчі був рівним. Після розрізної передачі від Марлоса Яремчук вийшов один на один з голкіпером – 2:2.