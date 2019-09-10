Збірна України за 2 хвилини зрівняла рахунок у матчі з Нігерією: відео

1116 Читать новость на русском
Україна – Нігерія: огляд рахунок матчу 10 вересня 2019
Україна – Нігерія: відео голів

У вівторок, 10 вересня, збірна України здійснила блискучий камбек у товариському матчі з Нігерією на "Дніпро-Арені.

Україна – Нігерія 2:2
Гол: Зінченко, 78, Яемчук, 80 – Аделеє, 4, Осімхен, 34 (пен.)

Читайте також: Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу

Івобі зліва увірвався в штрафну і зробив передачу на Арібо, який в дотик переправив м'яч у ворота.

На 33-й хвилині Караваєв порушив правила проти Калу і зароив пенальті у ворота "синьо-жовтих". Осімхен з 11-тиметрової позначки точно пробив в правий від себе кут. Лунін вгадав, але не дотягнувся до м'яча.

Під кінець другого тайму Україні все ж вдалося скоротити рахунок у матчі. На 78 хвилині Караваєв з правого флангу зробив передачу в штрафну на Зінченка, який проскочив опонента і з гострого кута точно пробив в ближній кут.

А вже за дві хвилини рахунок у матчі був рівним. Після розрізної передачі від Марлоса Яремчук вийшов один на один з голкіпером – 2:2.

blog_ava
Рада дала старт змінам до Податкового кодексу про детінізацію розрахунків
сьогодні
10777
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
сьогодні 22:21 Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
4405
Нігерійські футболісти в Україні: тест
9 вересня 16:13 Нігерійські футболісти в Україні: тест
646
З чого розпочати: декілька порад, які стануть у пригоді початківцю в фітнес-залі
сьогодні 22:04 З чого розпочати: декілька порад, які стануть у пригоді початківцю в фітнес-залі
99
Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
7 вересня 23:54 Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
3437
Емоційний тренер європейської збірної шокував соцмережі своєю пресконференцією: відео
сьогодні 16:25 Емоційний тренер європейської збірної шокував соцмережі своєю пресконференцією: відео
729
Новини
Більше новин
Залиште відгук