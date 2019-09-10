Збірна України в напруженій грі проти Нігерії вирвала нічию за дві хвилини: відео

Збірна України 10-го вересня зіграла товариський матч у Дніпрі проти команди Нігерії. "Синьо-жовті" вирвали нічию, поступаючись після першого тайму у два голи.

Україна – Нігерія 2:2

Голи: Зінченко, 78, Яремчук, 80 – Аделеє, 4, Осімен, 34 (пен.)

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Нокдаун у першому таймі

Тільки чотири футболісти вийшли в стартовому складі збірної України, які грали в матчі проти Литви. Андрій Шевченко вдався до кардинальної ротації, що вплинуло на гру.

Нігерія дуже агресивно розпочала поєдинок у Дніпрі. До слова, "синьо-жовті" вперше за 10 років грають у цьому місті. Уже на 4-й хвилині "суперорли" зуміли реалізувати першу свою нагоду. Оборонці збірної України забули у своєму штрафному про Аделеє, який замкнув простріл Івобі – 1:0.

У діях "синьо-жовтих" була помітна незіграність та багато браку. В одному з моментів Соболь "провалився" на лівому фланзі. Нігерійці могли забивати, але Лунін відбив небезпечний удар. Після кутового гості завдали ще одного удару, але й тут Лунін був на висоті.

Першу атаку господарі провели на 10 хвилині. Зінченко знайшов Караваєв на фланзі й той прострілив у центр штрафного. Але ні Мораес, ні Циганков не встигли замкнути передачу. Через декілька хвилин Зінченко вивів Мораеса віч-на-віч з воротарем Нігерії. Жуніор не встиг переграти Узохо й футболісти болісно зіткнулися. Через деякий час Жуніор не зміг продовжити гру.

На 23 хвилині в Нігерії знову пройшла дуже гостра контратака, яка завершилася ударом впритул. Лунін перевів м'яч на кутовий. Після подачі з кута поля Осімен поцілив у поперечину. Україна відповіла гострим прострілом Циганкова на Мораеса, але Жуніор не відгукнувся на передачу. На 34 хвилині гості подвоїли перевагу завдяки голу Осімена з пенальті.

Перший стовідсотковий шанс підопічні Шевченка мали під завісу тайму. Оборонець Нігерії грубо помилився й вивів Циганкова на ударну позицію. Віктор потужно пробив, але голкіпер здійснив неймовірний сейв.

Камбек за дві хвилини

По перерві збірна України заграла більше впевнено й почала створювати гострі моменти. На 57 хвилині Зінченко "черпаком" знайшов у штрафному Ярмоленка, який прострілив на Циганкова та Яремчука. Перед тими були порожні ворота, але українські гравці дивом не переправили м'яч у сітку воріт. Через декілька хвилин Караваєв заробив небезпечний штрафний. Маліновський закручував у дальню "дев'ятку", та воротар парирував його удар.

У середині другого тайму Шевченко намагався вплинути на гру замінами: на поле вийшли атакувальні гравці Марлос, Коноплянка та Буяльський. На 78 хвилині господарі несподівано відіграли один гол. Олександр отримав чудову передачу від Караваєва, протиснув оборонців і поклав м'яч під ближню стійку. Поки режисери показували повтор, Україна зрівняла рахунок.

Марлос, який замінив Ярмоленка, вивів Яремчука віч-на-віч з голкіпером. Роман переграв воротаря Нігерії та зрівняв рахунок. Арбітр спершу скасував гол, але згодом зарахував його. Заради справедливості слід сказати, що Яремчук підіграв собі рукою, відтак гол не варто було зараховувати.

На 90 хвилині поєдинку Євген Коноплянка, для якого Дніпро абсолютно не чуже місто, заробив гострий штрафний поблизу володінь Узохо. Сам Євген вирішив пробити й обвів стінку. Та воротар гостей парирував удар українця. У компенсований час жодна команда не змогла вирвати перемогу – результативна нічия 2:2.

Завдяки цій нічиї збірна України продовжила свою безпрограшну серію до семи поєдинків. Наступну гру "синьо-жовті" проведуть 11 жовтня проти Литви у Харкові.