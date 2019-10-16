Україна офіційно визнала боксерську організацію, чемпіонами якої ставали Кличко, Усик та Постол

Всесвітня Боксерська Рада (WBC) увійшла до переліку міжнародних спортивних федерацій, визнаних в Україні.

Відповідний наказ підписано в Міністерстві молоді та спорту. Про це йдеться в повідомленні на сторінці віцепрезиденки Ліги професійного боксу України Аліни Шатернікової. Вона і розмістила фото відповідного наказу за підписом заступника міністра молоді та спорту Олександра Яреми.

Нагадаємо, чемпіонами за версією WBC були Віталій Кличко, Олександр Усик та Віктор Постол, а Василь Ломаченко виграв цей титул 31 серпня Лондоні.

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У жовтні 2018 року конвенція WBC вперше відбулася в Києві. Тоді ж спеціальним чемпіонським поясом організації за внесок у розвиток професійного боксу був нагороджений Володимир Кличко.

Чемпіонами світу за цією версією ставали Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд і ще кілька десятків відомих боксерів.