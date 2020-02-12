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Україна оголосила склад на першу гонку чемпіонату світу з біатлону

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Склад збірної України на змішану естафету ЧС / Фото з відкритих джерел

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на змішану естафету чемпіонату світу з біатлону в Антхольці.

За збірну України в першій гонці побіжать Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний, повідомляє biathlon.com.ua.

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Через дискваліфікацію в останній змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці збірна України на цюгонку отримала всього лише 24-й стартовий номер.

Початок змішаної естафети 13 лютого в Антхольц-Антерсельві – о 15:45 за київським часом.

  • Раніше було оголошено склад нашої збірної на чемпіонат світу з біатлону. Тренерський штаб взяв з собою до Італії 12 спортсменів – по шість дівчат і хлопців.
  • Чемпіонат світу з біатлону пройде з 13 по 24 лютого.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Артем Прима Дмитро Підручний Юлія Джима Анастасія Меркушина Чемпіонат світу з біатлону Новини біатлону
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