Україна оголосила заявку на матч з Литвою: в яких формах зіграють команди

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Гравці збірної України
Гравці збірної України / УАФ

Сьогодні у Вільнюсі на стадіоні ЛФФ відбудеться матч кваліфікації Євро-2020 Литва — Україна. Початок зустрічі — о 19.00.

Збірна України визначилася із заявкою гравців на цей матч.

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Заявка збірної України на матч проти Литви:

Воротарі: 1. Юрій Паньків, 12. Андрій Пятов, 23. Андрій Лунін.
Захисники: 2. Сергій Болбат, 3. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 13. Ігор Пластун, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко.
Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Безус, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв.
Нападники: 18. Роман Яремчук, 19. Жуніор Мораес.

До слова: Литва – Україна: прогноз букмекерів на матч Євро-2020

На традиційній передматчевій нараді було затверджено, окрім іншого, в яких комплектах форми сьогодні зіграють команди Литви та України. Українці зіграють у синій формі, господарі – у жовтих футболках та зелених шортах.


Форми команд на матч Литва – Україна

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Теги: Спорт Футбол Литва – Україна Збірна України з футболу
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