Україна отримала підсилення перед Кубком світу з біатлону в Австрії

Вже цієї п'ятниці, 13 грудня, в австрійському Хохфільцені стартує другий етап Кубка світу з біатлону. Напередодні стало відомо, що склад збірної України буде відрізнятися від того, який виступав раніше у Швеції.

Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна найближчі старти проведуть на Кубку IBU, замість них вперше на Кубку світу в цьому сезоні стартує Олена Підгрушна (недавно вона повернулася з Кубка IBU зі сріблом здобутим в спринтерській гонці). Компанію їй складуть Юлія Джима, Дар'я Блашко, а також Віта та Валентина Семеренко.

І вже є перший успіх: Українка Меркушина фінішувала другою у фіналі суперспринта Кубка IBU

У чоловіків на етап Кубка IBU в Ріднау тренери вирішили відправити Тараса Лесюка. Склад же збірної виглядає так: Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко та Антон Дудченко. З огляду на те, що програма цього етапу не така насичена, наші біатлоністи обійдуться без замін.



Календар гонок другого етапу Кубка світу з біатлону в Хохфільцені

Відбулися невеликі зміни й в списку основних претендентів на перемогу в загальному заліку. Попри те, що зараз лідирує Фуркад, аналітики Parimatch віддають перевагу Тар'єю Бьо. У топ-5 також входять Логінов, Фійон-Майї та Дестьйo, але по котируваннях вони йдуть з серйозним відставанням. І якщо прогнози експертів вірні, ця прірва буде тільки рости. Українці ж поки замикають топ-20.

У жінок в лідерах в загальному заліку та за оцінками Parimatch Доротея Вірер. А ось Давидова хоч і стала другою після етапу в Естерсунді, поки що по котируваннях вона лише дев'ята. Головні ж переслідувача Доротеї це Олсбю-Ройселанн, Вітоцці, Мякяряйнен і Херрманн.