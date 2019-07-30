Україна отримала право проведення чемпіонату світу з міні-футболу в 2021 році
Всесвітня федерація міні-футболу (WMF) прийняла рішення надати право проведення чемпіонату світу з міні-футболу 2021 року Києву.
Конкурентом Києва в отриманні права на проведення чемпіонату світу виступав Дакар (Сенегал).
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Варто нагадати, що у серпні минулого року Київ приймав чемпіонат Європи з міні-футболу, переможцем якого стала збірна Чехії.
До слова, збірна України в жовтні візьме участь в чемпіонаті світу в Перті (Австралія).
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