Україна передала ноту Японії через виступ команди "ДНР" на турнірі з карате

Посольство України в Японії передало японському МЗС ноту через участь "представників" так званої "ДНР" у кубку світу з карате, проведеного організацією "Всесвітня федерація каратеноміті" у Токіо 7-10 листопада.

Про це повідомляється на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

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Як зазначається, всесвітня федерація каратеноміті є приватною організацією, її напрямок карате є маловідомим як в Японії, так і загалом у світі.

12 листопада 2019 року в інформаційному просторі з’явились повідомлення про участь "представників" так званої "ДНР" у "9-му кубку світу з карате", проведеного "всесвітньою федерацією каратеноміті" у Токіо 7-10 листопада 2019 року. У зв’язку з цим, того ж дня посольство України вжило заходів з метою з’ясування достовірності відповідного факту,

– йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, Всесвітня федерація каратеномічі (KWF), яка і була організатором турніру, не належить до офіційних. Це міжнародна організація, метою якої є повернення до традицій японського карате. Цей вид єдиноборств відрізняється застосуванням різноманітних технік: ударів руками, ліктями, ногами, головою, кидковими прийомами.

Однак, досі невідомо, як Японія могла дозволити використовувати символи терористичних організацій на турнірі в себе в країні? Якщо це був міжнародний турнір, громадянами якої країни були ті особи, які виступили під прапором терористичної "ДНР" (навряд чи японське посольство поставило б візи у закордонні паспорти псевдореспублік)?