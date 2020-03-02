Україна перемогла Болгарію у товариському матчі з бадмінтону

Українська команда з рахунком 3:2 перемогла команду Болгарії у товариському матчі з бадмінтону.

Зустріч відбулася в рамках підготовки до цьогорічного чемпіонату Європи, який вперше відбудеться в Україні 21-26 квітня.

Федерація зробила ще один важливий крок для популяризації бадмінтону серед українців, зокрема, киян, які матимуть змогу у Київському Палаці спорту спостерігати за перебігом матчів чемпіонату.

Гігантський торговельний центр Lavina Mall у вихідні є одним із найбільш людних місць столиці. 1 березня його хол перетворився на спортивну арену. Тут відбувся матч команд України та Болгарії з бадмінтону – напружений спортивний двобій та яскраве спортивне шоу водночас. Україна виступила своїм сильним складом: Марія Улітіна – перша ракетка України серед жінок, Анастасія Прозорова – срібна призерка Юнацьких Олімпійських Ігор, Валерій Атращенков – багаторазовий Чемпіон України, Данило Боснюк, Валерія Рудакова, Михайло Махновський та Гліб Бекетов.

2020 рік – особливий для усіх українських любителів бадмінтону, професійних бадмінтоністів та Федерації бадмінтону України. Вперше в історії Україна прийматиме чемпіонат Європи з бадмінтону. Сьогоднішній матч – демонстрація високого рівня готовності нашої команди і наших організаційних можливостей,

– сказав президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров на урочистому відкритті турніру.

Спеціальний зірковий гість – співачка і композитор Tarabarova закликала усіх українців підтримати нашу збірну на чемпіонаті Європи в Києві і вболівати за них на Олімпійських Іграх, які пройдуть влітку в Токіо.

Те, що чемпіонат Європи з бадмінтону вперше в історії нашої країни відбувається в Україні – це привід пишатися. А я завжди там, де привід для гордості за нашу країну. Бажаю нашим спортсменам літати як на крилах і завжди тільки перемагати,

– сказала Tarabarova.

Українська команда отримала три впевнені перемоги – у жіночій одиночній, жіночій парній та змішаній парній категоріях. Успіхом болгарської команди закінчилися зустрічі у чоловічій одиночній та парній категоріях.

Чемпіонат Європи з бадмінтону є найпрестижнішим турніром з бадмінтону в Європі, участь у якому щороку беруть 288 кращих спортсменів континенту. Традиційно чемпіонат визначає найкращих гравців року в жіночій та чоловічій одиночній категоріях, парних та змішаній парній категорії. Чемпіонат у Києві стане вирішальним змаганням у відборі на майбутню Олімпіаду в Токіо.

Усі ігри чемпіонату проходитимуть у Київському Палаці спорту. Квитки на матчі можна придбати на офіційному сайті Федерації бадмінтону України.