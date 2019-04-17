Україна подала заявку на проведення жіночого ЄвроБаскету–2021

Федерація баскетболу України днями подала заявку на проведення у нашій країні групової і фінальної стадії жіночого чемпіонату Європи 2021. ЄвроБаскет може прийняти Київ та Запоріжжя.

У Києві та Запоріжжі є необхідна баскетбольна і транспортна інфраструктура для організації жіночого чемпіонату Європи.

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Згідно з форматом турніру, для проведення групової стадії достатньо 2 арен які відповідають усім вимогам ФІБА, на кожній із них будуть змагатися по 8 команд (2 групи). В Україні таким залом є нещодавно відреставрований ПС "Юність" у Запоріжжі. Ще 2 групи можуть зіграти у Стокгольмі, у залі де відбувалися поєдинки Чемпіонату Європи серед чоловіків у 2003 році. Шведська федерація баскетболу вже підтримала заявку України.

Змагання фінальної стадії (починаючи із 1/4 фіналу) мають відбуватися в одному залі, який вміщує понад 5 тисяч осіб. Такою ареною може стати київський Палац Спорту.

Основними конкурентами українсько-шведського альянсу є Іспанія і Франція, які на груповій стадії хочуть залучити також Бельгію і Португалію. Франція протягом останніх 18 років уже двічі приймала Чемпіонати Європи серед жінок, а іспанки були господарками тогорічного Чемпіонату світу. У той час як Україна та Швеція є новими країнами для баскетбольних змагань серед жінок найвищого рівня.

Рішення щодо проведення жіночого ЄвроБаскету-2021 буде ухвалено ФІБА-Європа уже у червні нинішнього року.