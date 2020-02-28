Україна поки не отримала золоті медалі чемпіонату Європи з біатлону через протест Білорусі

На чемпіонаті Європи з біатлону в Білоруських Раубічах збірна України здобула золоті медалі у змішаній естафеті. Однак свої нагороди українці поки не отримали. Причиною став протест збірної Білорусі на результати змагання.

До останньої стрільби Україна та Білорусь вели боротьбу за перемогу. Та українець Дмитро Підручний на останньому вогневому рубежі відстрілявся начисто, натомість білорус Сергій Бочарніков зробив промахи та відправився на штрафне коло.

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В той час як Дмитро Підручний наодинці направлявся до фінішу, за друге місце розпочалася справжня боротьба. Вели її Бочарніков, а також норвежець Александер Фьєльд Андерсен та росіянин Саід Каріммула Халілі. Бочарніков впав під час цієї боротьби, втратив час, і у підсумку фінішував лише четвертим. Другим стали росіяни. Момент падіння не потрапив у трансляцію.

Вже після фінішу Білорусь подала апеляцію, яку підтримали. Однак норвежці теж вирішили оскаржити це рішення. І їх рішення підтримали, вернувши команді третє місце.

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Однак поки тривав розгляд справи, церемонія нагородження так і не відбулася. Тож поки збірна України не отримала золоті нагороди. Її пообіцяли провести аж в суботу. Та відбудеться вона без Дмитра Підручного та Артема Прими, які до 1 березня перебуватимуть вдома.