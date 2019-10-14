Головний матч року: анонс на гру Україна – Португалія

Збірна України у понеділок, 14 жовтня, зіграє проти Португалії матч відбору на Чемпіонат Європи-2020. Усе, що варто знати про цей матч – в матеріалі Спорт24.

Україна – Португалія. Головне

Що: матч кваліфікації Євро-2020

Де: Київ, НСК "Олімпійський"

Коли: понеділок, 14 жовтня

Трансляція: канали "Україна" та "Футбол 1", платформа Oll.tv, текстова трансляція на Спорт24.

До слова: Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020

Чим важливий цей матч

Втім, Україна за крок до виходу на Євро-2020. Виграє – вийде з першого місця. Нічия – теж вихід (на Чемпіонат Європи виходять дві найкращі команди з кожної групи). Тому не варто відкладати це питання до матчу з Сербією на виїзді.

Особливість протистояння

Португалія – чинний чемпіон Європи. І саме домашнім матчем проти України вона розпочинала відбір на Євро-2020. Перемогти тоді не вдалося. Команди зіграли внічию 0:0. Згодом у португальців була ще одна домашня нічия – проти Сербії. Тож команда прогне реванш за невдалий старт.

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Також слід наголосити, що Португалія до кінця 2019 року різко додала у результативності. Якщо в лютому команда за два матчі забила лише один гол (у матчі проти Сербії), а влітку – лише чотири (у двох матчах Ліги націй, переможцем якої вона і стала), то вже у вересні було забито 9 голів за два матчі. Та варто відзначити, що суперниками там були збірні Сербії та Литви, а обидва матчі відбулися на виїзді. Але й пропускала Португалія в цих матчах – один від Литви та двічі від сербів.

Перед грою проти України португальці вдома розгромили Люксембург 3:0.

У якому стані збірні підходять до матчу

Прекрасному та бойовому. Всі викликані Андрієм Шевченком футболісти готові до гри. Травмованих та дискваліфікованих немає.

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Майже те саме і в Португалії. От тільки Вільяма Карвалью замінили на Андре Гомеша через ушкодження першого. Але навряд чи цю втрату можна назвати ключовою.

Що кажуть букмекери

Вони не віддали перевагу жодній зі збірних, лише в Португалії дещо кращі шанси. Загалом 32% на перемогу українців проти 36% на португальців.

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