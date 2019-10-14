Україна – Португалія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2020

У понеділок, 14 жовтня, збірна України зіграє проти Португалії у відборі на Євро-2020. Цей матч можна буде переглянути як по телебаченні, так і онлайн.

Трансляцію матчів кваліфікації Євро-2020 в Україні здійснюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому й буде показано матч Україна – Португалія в прямому ефірі.

Читайте також: Україна – Португалія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

Також поєдинок в Україні покаже телеканал ТРК "Україна". Початок трансляції гри у Харкові о 21:35. Поєдинок Україна – Португалія розпочнеться о 21:45.

На телеканалі "Футбол 1" матчу Україна – Португалія передуватиме програма "Головна команда". У ній запрошені експерти оцінять шанси команд здобути перемогу.

Це цікаво: Шевченко: Однозначно гратимемо в нашу гру, не виключено, що вийдуть інші футболісти

Дивитися онлайн Україна – Португалія можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Українська збірна посідає перше місце в групі B. Нічия або перемога в матчі з Португалією дозволить "синьо-жовтим" оформити путівку на груповий етап Євро-2020.

Огляд матчу Україна – Португалія читайте на сайті Спорт24.