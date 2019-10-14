Збірна України в меншості перемогла Португалію та вийшла на Євро-2020

Збірна Україна у Києві перемогла збірну Португалії в рамках відбору Євро-2020. Збірна України достроково оформила вихід на груповий етап чемпіонату Європи.

Україна – Португалія 2:1

Голи: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 – Роналду, 72 (п.)

Вилучення: Степаненко, 72 (Україна)

Як це було: Україна – Португалія відеоогляд матчу

Андрій Шевченко все ж провів ротацію. Наставник "синьо-жовтих" змінив крайки оборони, випустивши "динамівців" Миколенка та Караваєва. У нападі ж замість Мораеса вийшов Яремчук. Очевидно, що це рішення пов'язане з тим, що ці футболісти свіжіші та проявили себе в першій грі проти чемпіонів Європи у Лісабоні.

Фернанду Сантуш випустив на поле також найсильніший склад з грізним нападом Гедеш – Роналду – Сілва. Джокером чинних переможців Ліги націй був Жоау Феліш, який залишився у запасі.

Як відомо, збірну України влаштовувала нічия та перемога в протистоянні, що передбачало достроковий вихід підопічних Шевченка на Євро-2020. Для команди Сантуша також важливо було набрати очки, щоб не дозволити наблизитися Сербії.

Вогняний початок

Збірна України агресивно розпочала гру. На другій хвилині перший момент у матчі мав Яремчук. Маліновський виконав розрізний пас на Яремчука, Роман зумів протиснути оборонців та пробив низом. Патрісіу легко забрав м'яч до своїх рук. Португалія відповіла майже відразу. Роналду з правого флангу прострілив у штрафний, але Пятов перехопив м'яч. На шостій хвилині підопічні Шевченка приголомшили суперника голом.

Кривцов пробив головою після подачі від Марлоса з кута поля. Руй Патрісіу парирував постріл захисника, але Роман був першим на добиванні – 1:0. На 12 хвилині Роналду потужно пробив зі штрафного, але удар на себе взяв Яремчук. Через чотири хвилини Семеду небезпечно прорвався правим флангом та гостро прострілив. Степаненко вибив м'яч. Після кутового Геррейру дуже небезпечно спіймав м'яч злету, але пробив над поперечиною.

На 27 хвилині гри українці продемонстрували прекрасну реалізацію. "Синьо-жовті" розгорнули атаку лівим флангом. Миколенко виконав ідеальний простріл на Ярмоленка у центр штрафного. Андрій впевнено замкнув передачу й перервав свою безгольову серію у збірній України.

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Чинні чемпіони Європи відповіли дуже гостро. Роналду у штрафному українців вивів на удар Маріу. Жоау пробив у кут, проте Пятов здійснив неймовірний сейв. Через хвилину Перейру після кутового з-за меж штрафного завдав соковитий удар. М'яч просвистів над поперечиною. Ще один момент гості мали на 32 хвилині. Бернарду Сілва змістився під улюблену ліву ногу, Миколенко впав і португалець пробив у кут. Пятов знову був на висоті.

Наприкінці тайму збірна України втекла у гостру контратаку. Яремчук відпасував на Ярмоленка. Андрій намагався розхитати оборонців Португалії, але пробив вище воріт.

Тайм імені арбітра

Відразу по перерві Фернанду Сантуш вирішив пустити в гру свого козиря. Замість Гедеша, який був непомітним у першому таймі, на поле вийшов зірковий нападник "Атлетіко" Жоау Феліш. На 49 хвилині Роналду заробив гострий штрафний – порушив правила Маліновський. Сам Кріштіану вирішив виконати штрафний. Роналду пробив потужно та підступно по центру – черговий сейв Пятова.

Через декілька миттєвостей Андрій знову рятував команду. Роналду на лівому фланзі атаки змістився у центр і пробив у дальній кут. Пятов витягнувся, мов струна, та відбив м'яч. Чемпіони Європи вийшли на другий тайм надзвичайно заряджені. Приблизно з 55 хвилини підопічним Шевченка дещо вдалося перехопити ініціативу. Зокрема, на 61 хвилині "синьо-жовті" могли забивати втретє. М'яч відскочив до Матвієнка, але Микола пробіг вперед, тому не зумів пробити по воротах.

Першу заміну Шевченко провів на 63 хвилині: Марлоса змінив Євген Коноплянка. На 66 хвилині Португалія могла скорочувати рахунок. Бернарду Сілва зумів прострілити у штрафний на Фернандеша. Свіжому Бруно дали пробити й м'яч розминувся зі стійкою воріт.

На 72 хвилині арбітр матчу Ентоні Тейлор вирішив втрутитися у перебіг матчу. Він призначив пенальті у ворота збірної України й вилучив Тараса Степаненка. М'яч після удару Бруми влучив у стегно Тарасу, а вже потім випадково потрапив у руку. За всіма канонами футболу – це не пенальті. Тейлор рішення не змінив, а Роналду реалізував пенальті.

Після цього Португалія затиснула Україну на її половині поля. Господарі поля проводили поодинокі контратаки, однак помітною стала втома. Через велике бажання забити гол у діях португальців було багато браку. У компенсовані чотири хвилини португальці мали два стовідсоткові шанси зрівняти рахунок. Неймовірний сей здійснив Пятов після удару Роналду головою у кут. Пепе добивав з лінії, але не влучив. За мить Даніло розрядив свою гармату з-за меж штрафного. Україну врятувала поперечина.

Більше моментів у матчі не було. Збірна України перемогла чинних чемпіонів Європи та достроково вийшла на груповий етап Євро-2020.