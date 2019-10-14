Україна у важкому матчі перемогла Португалію: відеоогляд матчу

Збірна України вийшла на Євро-2020 завдяки перемозі над чинними чемпіонами Європи португальцями у Києві. "Синьо-жовті" перемогли Португалію з рахунком 2:1.

Україна – Португалія 2:1

Голи: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 – Роналду, 72 (п.)

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Перший гол у матчів забив Яремчук. Кривцов пробив головою після подачі від Марлоса з кута поля. Руй Патрісіу парирував постріл захисника. Роман був першим на добиванні – 1:0.

На 27 хвилині "синьо-жовті" подвоїли перевагу. Миколенко виконав ідеальний простріл з лівого флангу у центр штрафного на Ярмоленка. Андрій впевнено замкнув передачу й перервав свою безгольову серію у збірній України – 2:0.

На 72 хвилині арбітр матчу Ентоні Тейлор вирішив втрутитися у перебіг матчу. Він призначив пенальті у ворота збірної України й вилучив Тараса Степаненка. М'яч після удару Бруми влучив у стегно Тарасу, а вже потім випадково потрапив у руку. За всіма канонами футболу – це не пенальті. Тейлор рішення не змінив, а Роналду реалізував пенальті.

Україна – Португалія відеоогляд матчу

Україна зуміла втримати переможний результат. "Синьо-жовті" виграли групу B за два тури до завершення відбору. На цей момент Україна має 19 очок.